A Xunta mellorou a eficiencia enerxética no CEIP de Antas de Ulla tras investir 240.500 euros

Actuouse así mesmo nas cubertas, co fin de repoñer os canlóns e limas que o precisaban e reparar filtracións puntuais. En determinadas zonas interiores renováronse os falsos teitos e a pintura. Nalgúns espazos do centro tamén se mudou a iluminación por equipos LED de baixo consumo. Ademais, nos aseos e no ximnasio substituíronse as carpinterías interiores e instaláronse estores nas aulas.