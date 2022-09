A Xunta mellora a prestación do servizo de seguridade no edificio xudicial de Ourense

O director xeral de Xustiza, José Tronchoni, visitou hoxe o edificio, onde se instalou unha cabina de protección cun orzamento de case 10.000 euros

A medida enmárcase no compromiso do Goberno galego coa mellora das infraestruturas xudiciais a prol do confort do persoal e da cidadanía

O director xeral de Xustiza, José Tronchoni, acompañado do delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitou hoxe o edificio xudicial da cidade ourensá, en cuxa entrada vén de instalarse unha cabina de protección para o persoal de seguridade e de vixilancia. A Xunta destinou a esta mellora preto de 10.000 euros.

Segundo puido comprobar o director xeral na súa visita, o espazo diáfano no que tiña que traballar o persoal de seguridade e vixilancia desta instalación impedía o axeitado desenvolvemento do seu labor. Coa nova cabina de protección, garántese a privacidade da actividade e do control de acceso a través das cámaras de seguridade.

A medida responde ao obxectivo da Xunta de poñer á disposición do persoal e da cidadanía un edificio que garanta a prestación de servizos nas mellores condicións de confort tanto para o persoal como para a cidadanía. Para José Tronchoni, ponse así de manifesto o compromiso do Goberno galego coa mellora das infraestruturas xudiciais. Nesta liña, salientou o investimento de máis de 125 millóns de euros no Plan de Infraestruturas Xudiciais e a creación da Cidade da Xustiza de Vigo, á que se destinaron 42 millóns de euros.

A mellora dos recursos materiais complétase co impulso que lle está a dar á dixitalización nos xulgados galegos a través do Plan tecnolóxico da Administración da Xustiza en Galicia, Senda 2025, presupostado en 43 millóns de euros. Con este novo plan a Xunta dálle continuidade aos dous Plans Senda anteriores aos que xa destinou outros 50 millóns de euros.

Na súa visita aos xulgados de Ourense, o director xeral de Xustiza mantivo un encontro co xuíz decano, Leonardo Álvarez; a fiscal xefe, Eva Regueiro, e o secretario coordinador provincial de Ourense, Marcos González, na que abordaron o funcionamento da Administración de Xustiza na provincia ourensá. Na reunión, José Tronchoni, confirmou que a Xunta prorrogará os funcionarios das oficinas xudiciais ás que están adscritos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando