A Xunta mellora desde esta fin de semana a frecuencia dos servizos de autobús entre O Grove e Pontevedra, co axuste de dous horarios na madrugada dos domingos

A Xunta mellora desde este domingo día 6 de agosto a frecuencia dos servizos nocturnos de autobús entre O Grove e Pontevedra, co axuste de dous horarios na madrugada dos domingos.

Na liña nocturna entre O Grove e Pontevedra que funciona nas fins de semana durante os meses de xullo e agosto, adiántanse dúas expedicións para facilitar viaxes de volta en horarios intermedios aos actuais.

En sentido O Grove–Pontevedra haberá un novo servizo o domingo ás 05,00 horas, que substitúe o das 07,30 horas para atender os usuarios que se queiran desprazar na franxa horaria intermedia entre o autobús das 03,30 e o das 07,00 horas.

O servizo que viña saíndo ás 05,00 horas de Pontevedra cara ao Grove adiantará o seu horario ás 04,00 horas

Esta liña conta con paradas en distintos puntos do Grove, Sanxenxo, Poio e Pontevedr

Cos axustes aprobados, os usuarios dispoñen de 12 servizos na noite do sábado ao domingo, 6 expedicións do Grove cara a Pontevedra entre as 21,30 e as 07,15 horas; e outras 6 expedicións no sentido inverso con saídas de Pontevedra entre as 21,30 horas e as 06,00 horas.

Con estes servizos, a Xunta facilita mellores alternativas de viaxe en transporte público

para o lecer nocturno , de xeito que se reduzan os riscos da condución nocturna, se diminúa o tráfico e o impacto ambiental.

Os menores de 21 anos poden viaxar gratis empregando a tarxeta Xente Nova, ao igual que fan en todos os autobuses da Xunta. Os demais usuarios do transporte público da Xunta poderán beneficiarse dos descontos da tarxeta TMG.

Os horarios dos autobuses da Xunta e toda a información relativa aos servizos estará dispoñible para a súa consulta na páxina web

www.bus.gal





