A Xunta mediará ante Costas do Estado para buscar solucións á acumulación de area na praia de Laxe

Ángeles Vázquez informou aos representantes municipais dos avances no plan de xestión da Paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, que comezou a elaborar este verán e cuxa memoria inicial está pendente de someterse a participación pública

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 1 de outubro de 2022.–

A Xunta de Galicia porase en contacto coa Dirección Xeral de Costas para pedir información e analizar posibles solucións á acumulación de area que se ven detectando de forma recorrente nos últimos anos nunha parte da praia de Laxe.

Así o comprometeu a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, durante unha recente reunión con representantes do Concello de Laxe para abordar este e outros asuntos de interese municipal.

Tal e como lle trasladou o tenente de alcalde, Francisco Charlín, desde que se construíu o novo porto da localidade cada ano se acumula area na zona do espigón antigo, á beira do paseo marítimo, o que fai necesario que Costas traslade o sobrante a outras zonas da praia. Esta situación está a xerar inquedanza e malestar na veciñanza xa que, segundo dixo, a area acumulada chega a obstaculizar a visibilidade do areal desde a zona urbana.

Pola súa parte e ante o problema exposto, a conselleira asumiu o compromiso de falar cos responsables do organismo estatal e tentar mediar para acadar unha solución satisfactoria na que se aborde a retirada da area atendendo en todo momento, como non podería ser doutro xeito, á protección do areal.

Por outra banda, Ángeles Vázquez informoulles aos representantes municipais sobre o estado de tramitación do plan de xestión da Paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, un espazo natural de 212 hectáreas situado entre Vimianzo e Laxe, e que desde o punto de vista xeolóxico supón unha prolongación ao leste da serra da Pena Forcada.

O acordo de inicio para elaborar este documento saíu publicado no Diario Oficial de Galicia o pasado 11 de agosto e nestes momentos, está pendente de que se someta a memoria inicial do plan de xestión da paisaxe protexida ao procedemento de participación pública.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando