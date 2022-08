A Xunta mantén unha primeira toma de contacto co Patrimonio Laurentino para a celebración das Letras Galegas de 2023 dedicadas a Fernández del Riego

A xuntanza serviu para perfilar unha programación que, segundo apuntou Arias, “situará a esta vila mariñ á , berce do intelectual homenaxeado, no mapa cultural de Galicia ao longo do vindeiro ano”, logo de que a Real Academia Galega acordase en sesión plenaria lembrar a figura deste autor lugués. Valentín García concretou que as accións previstas pola Xunta de Galicia a través do seu departamento “buscarán o seu recoñecemento histórico e a divulgación do seu traballo a prol da lingua e da galeguidade”.