A Xunta mantén aberto o prazo para que as entidades sociais soliciten axudas con cargo ao 0,7% do IRPF

Esta liña de achegas conta cun orzamento inicial de 18,5 millóns de euros, que se ampliará con outros 9,5 procedentes do reparto entre Comunidades Autónomas acordado no último Consello Territorial de Servizos Sociais

Financiaranse iniciativas nos ámbitos da inclusión social, da familia e a infancia, da atención a persoas maiores e con discapacidade e da xuventude e o voluntariado



A Xunta mantén aberto ata o vindeiro 18 de agosto o prazo para que as entidades e federacións de ámbito social soliciten acollerse ás axudas que destina a Consellería de Política Social e Xuventude con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF e do imposto de sociedades para a realización de programas de interese xeral con fins de carácter social. Esta convocatoria conta cun orzamento inicial de 18,5 millóns de euros, aos que se engadirán outros 9,5 procedentes do reparto entre Comunidades Autónomas acordado no último Consello Territorial de Servizos Sociais.

Diario Oficial de Galicia (DOG) Os requisitos para optar a estes fondos están publicados nodo pasado 18 de xullo. O Goberno galego financiará a través desta liña de axudas iniciativas que as entidades desenvolvan ao longo do vindeiro ano en campos relacionados coa inclusión social, coa familia, a infancia e a dinamización demográfica; coa promoción da autonomía persoal e o apoio a persoas maiores e con discapacidade e coa xuventude e o voluntariado. Tamén se sufragarán gastos de investimentos referidos a obras de mellora e adecuación de centros e unidades de atención de titularidade social.

As axudas concederanse en réxime de concorrencia competitiva. As solicitudes teñen que presentarse por medios electrónicos a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia





