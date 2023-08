A Xunta mantén aberto o prazo para que os concellos se acollan ás axudas para mellorar a accesibilidade nos seus edificios e espazos públicos

Destínanse máis de dous millóns de euros para avanzar na supresión de barreiras en concellos e mancomunidades que conten cun censo máximo de 10.000 habitantes

Financiaranse as actuacións que se executen desde o 1 de xaneiro ao 5 de decembro deste ano 2023



A Xunta mantén aberto o prazo ata o día 21 deste mes de agosto para que os concellos e as mancomunidades soliciten acollerse á nova orde de axudas para a mellora da accesibilidade e a supresión de barreiras en edificios, instalacións, equipamentos e espazos públicos. O Goberno galego destina máis de dous millóns de euros a esta convocatoria de subvencións que está dirixida a municipios que conten cun censo máximo de 10.000 habitantes.

Subvencionarase un único proxecto por concello e o importe da axuda poderá ser de ata o 100% do seu custo, cun límite máximo de 48.400 euros. Así mesmo, financiaranse as actuacións que se executen desde o 1 de xaneiro ao 5 de decembro deste ano 2023.

Entre as intervencións que se poderán acoller a estes fondos están, entre outras, aquelas que supoñan a mellora de entrada a inmobles e a adecuación de espazos públicos; a instalación de ascensores e ramplas; a habilitación de prazas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida; a dotación de mobiliario urbano e equipamento municipal ou a colocación de sinalización, información e iluminación accesibles.

As axudas concederanse en réxime de concorrencia competitiva. As solicitudes teñen que presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia . O 100% dos fondos desta convocatoria son con cargo ao Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia que financia a Unión Europea a través do programa