A Xunta e a Mancomunidade de Concellos do Camiño Francés presentan o novo folleto turístico deste itinerario Xacobeo

O acto, celebrado na simbólica igrexa de Santa María a Real do Cebreiro, porta de entrada do Camiño Francés a Galicia contou coa participación do director de Turismo de Galicia, o delegado territorial da Xunta en Lugo e alcaldes dos concellos que conforman a Mancomunidade

A nova ferramenta de promoción turística, que terá actualización vía dixital, recolle recursos e información de todos os concellos galegos que conforman a mancomunidade

Para a súa elaboración contou coa colaboración da Xunta ao abeiro dun convenio asinado con Turismo de Galicia por importe de máis dun millón de euros



O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participou esta mañá na presentación do novo folleto turístico do Camiño Francés, elaborado pola Mancomunidade de Concellos do Camiño Francés ao abeiro dun convenio de colaboración para a promoción turística do territorio e deste itinerario que conta cun orzamento de algo máis dun millón de euros.

Merelles estivo acompañado no acto do delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, así como dos alcaldes e representantes dos once concellos que conforman a mancomunidade: Arzúa, Melide, Monterroso, O Pino, Palas de Rei, Paradela, Pedrafita do Cebreiro, Portomarin, Samos, Sarria, e Triacastela, nun acto que se celebrou na simbólica igrexa de Santa María a Real do Cebreiro.

Durante o acto, o director de Turismo de Galicia destacou o traballo de promoción, conservación e posta en valor que históricamente leva facendo a Mancomunidade, a máis antiga coa que conta o Camiño de Santiago, e aproveitou para “darlle a noraboa pola proactividade coa que están a traballar na captación de fondos europeos para seguir traballando a prol do Camiño Francés".

O folleto que hoxe se presentou incorpora información de cada concello mediante códigos QR impresos que enlazan coa páxina web da mancomunidade, permitindo unha renovación continua da información sobre aloxamentos, lugares de interese e actividades que se están a desenvolver en cada concello.

Finalmente o encontro serviu tamén para poñer en valor as actuacións que se están levando adiante no marco deste ano en que se celebra o 30ª aniversario da declaración por parte da Unesco do Camiño Francés como Patrimonio da Humanidade. Unha efeméride na que están a traballar tanto desde a Mancomunidade como desde a propia Axencia de Turismo de Galicia.





