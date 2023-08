A Xunta licitará a redacción dos proxectos de urbanización e de expropiación do parque empresarial de Coristanco

O consello de administración de Xestur autorizou ambas licitacións

O director do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, trasladou ao alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, que o consello de administración da empresa pública Xestur autorizou recentemente a licitación de dous contratos cos que se avanza na tramitación do futuro parque empresarial da localidade.

Durante unha reunión que mantiveron esta mañá, Heriberto García avanzou que, nas vindeiras semanas, Xestur licitará os contratos para redacción do proxecto de urbanización do parque empresarial, por máis de 96.000 euros e para a redacción do proxecto de expropiación dos bens e dereitos afectados polo esta área industrial, por preto de 76.000 euros.

Cómpre lembrar que actualmente está en tramitación o Proxecto estruturante de solo empresarial (PEOSE) deste parque, que ocupará unha superficie de máis de 173.000 metros cadrados.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando