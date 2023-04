A Xunta licitará mañá por 282.000 € a redacción do plan para a ampliación do parque empresarial do Pereiro de Aguiar

A Xunta de Galicia licitará por un importe de algo máis de 282.000 euros, IVE incluído, a redacción do Plan estruturante de ordenación de solo empresarial (PEOSE) que permitirá a ampliación do parque empresarial do Pereiro de Aguiar, en Ourense.

A empresa pública Xestur publicará mañá luns, 17 de abril, na Plataforma de contratos públicos de Galicia a licitación do contrato para a redacción do referido plan. A empresa adxudicataria disporá dun prazo de cinco meses para a presentación do borrador do plan, así como a documentación necesaria para iniciar a súa tramitación ambiental.

Prevese que a futura ampliación do polígono industrial do Pereiro de Aguiar ocupe unha superficie de máis de 203.000 metros cadrados.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando