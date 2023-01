A Xunta licitará este ano por máis de 500.000 euros a nova Unidade de rehabilitación cardíaca da área sanitaria de Vigo que terá 260 m2

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, destacou o excelente labor levado a cabo pola unidade, con máis de 900 pacientes atendidos

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, dixo hoxe, no acto de inauguración do 2º encontro entre profesionais e pacientes en rehabilitación cardíaca, que tivo lugar no Hospital Álvaro Cunqueiro, que a Xunta licitará este ano, por máis de 500.000 euros, a nova unidade de rehabilitación cardíaca da área sanitaria viguesa, que contará con 260 metros cadrados e da que xa se adxudicou o proxecto arquitectónico o pasado setembro.

Tal e como remarcou o conselleiro no acto, no que estivo acompañado polo xerente da área, Javier Puente, a nova unidade terá un área de adestramento e exercicios físicos, cun completo ximnasio monitorizado; unha sala vital, con toma de osíxeno, aspiración e carro de parada con desfibrilador/marcapasos; ademais da zona coas diferentes consultas dos profesionais. Esta licitación amosa o compromiso do Executivo galego co labor dos profesionais e a actividade desta unidade, así como a mellora continúa da atención aos pacientes.

Segundo remarcou o conselleiro, a unidade de rehabilitación cardíaca do servizo de cardioloxía de Vigo fai un labor encomiable no ámbito da recuperación integral dos pacientes que sufriron unha patoloxía cardíaca aguda, dende a súa posta en funcionamento en 2017. Así mesmo, subliñou a excelencia do persoal que a compón, formado por profesionais de cardioloxía, uroloxía, medicina rehabilitadora, enfermería, fisioterapia, psicoloxía, nutrición, farmacia e traballo social, que leva atendidos a máis de 900 pacientes, creando programas individualizados para cada un deles cun seguimento estreito, e orientados a previr os factores de risco cardiovascular así como a facilitar a reincorporación dos pacientes á súa vida habitual.

Fronte ás patoloxías crónicas a clave, –dixo Comesaña–, está na anticipación, e Galicia é pioneira no teleseguimento, coa implantación das e–interconsultas que están funcionando nos servizos de cardioloxía das sete áreas sanitarias e que, no ano 2022, beneficiaron a preto de 28.000 pacientes. A interconsulta permite a conexión directa, a través da historia clínica electrónica, con rapidez e eficacia, entre os profesionais de primaria e hospitalaria.

Tamén destacou o conselleiro a plataforma de teleasistencia TELEA, grazas á que se fai seguimento aos diferentes pacientes con doenzas cardíacas. Entre eles, e dende 2020, tamén os doentes en rehabilitación cardíaca, dos que dende a súa posta en marcha beneficiáronse máis de 300 en toda Galicia, sendo a área de Vigo unha das que máis pacientes segue a través desta aplicación, con máis de 150.

Ademais das e–interconsultas e do TELEA, Comesaña destacou o Programa galego de atención ao infarto agudo de miocardio (Progaliam), en funcionamento dende 2005, que está recoñecido como un dos mellores en España e Europa; ou o Programa Alerta Corazón, que permite ter rexistrados os pacientes en risco de síndrome coronaria aguda, para poder intensificar a atención sobre eles.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando