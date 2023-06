A Xunta licita a restauración das cubertas e carpinterías da Igrexa de San Martiño de Sobrán, en Vilagarcía de Arousa, con preto de 160.000 €

O obxectivo da actuación é resolver as patoloxías derivadas da falta de auga, mellorar as condicións de conservación e eliminar o impacto arquitectónico da falsa bóveda do século XX da capela e da sancristía sobre a ábsida románica

A Xunta de Galicia vén de sacar a licitación a restauración das cubertas e carpinterías da igrexa de San Martiño de Sobrán, no concello pontevedrés de Vilagarcía de Arousa, cunha achega de case 160.000?. O inicio do proceso administrativo para contratar esta obra publicous

e hoxe na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

O obxectivo desta actuación é resolver as patoloxías máis urxentes do edificio provocados polo paso do tempo e os últimos temporais. Así, coa posta en marcha deste proxecto preténdese solucionar os problemas derivados da entrada de auga e dos morteiros de cemento na portada principal, mellorar as condicións de conservación e eliminar o impacto arquitectónico negativo da falsa bóveda do século XX da capela e da sancristía sobre a ábsida románica.

Para iso, substituiranse as cubertas da capela lateral e da sancristía que se atopan en mal estado, eliminaranse os morteiros de cemento na portada oeste e faranse intervencións puntuais na cuberta do templo para evitar filtracións de auga e nas carpinterías exteriores para aumentar a ventilación.

Os traballos, que contan cun prazo de execución de tres meses, complétanse co redeseño da fachada sur da sancristía para liberar as vistas da ábsida e evitar a entrada de auga e coa eliminación da falsa bóveda da capela interior para recuperar o teito de madeira.

Para levar a cabo estes traballos a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades asinou un convenio de colaboración coa Arquidiocese de Santiago para poñer a disposición do Goberno galego os terreos e inmobles necesarios para a execución das actuacións de conservación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando