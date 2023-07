A Xunta licita a redacción dos proxectos para construír 54 vivendas de promoción pública en Ferrol

Promoverase a edificación de dous bloques con 27 vivendas cada un sobre sendas parcelas urbanizadas pola Xunta de Galicia no polígono ferrolán do Bertón

O investimento previsto para os proxectos e a dirección de obra supera os 500.000 ?



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Ferrol, 6 de xullo de 2023

A Xunta de Galicia investirá un total de 503.471,46 euros na redacción dos proxectos para construír 54 vivendas de promoción pública (VPP) na cidade de Ferrol. Así o indicou esta mañá o director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, quen explicou que hoxe mesmo saíu publicada a licitación de ambos contratos, que inclúen tamén a dirección das futuras obras.

As vivendas construiranse divididas en 2 bloques con 27 VPP cada un deles e emprazaranse nas parcelas 1 e 2 do polígono ferrolán do Bertón, que urbanizou o IGVS e no que xa existen outros dous grupos de vivendas de promoción pública construídos por este mesmo organismo, cun total de 52 vivendas.

Concretamente, o contrato licitado hoxe para a redacción do proxecto de 27 vivendas na parcela 1 do Bertón licitouse por 257.122,50 euros e o das 27 vivendas correspondentes á parcela 2, saíu a licitación por un importe de 246.348,96 euros.

Os adxudicatarios contarán con mes e medio para a redacción dos proxectos básicos e doutros dous meses e medio para completar os de execución. Ambos contratos prolongaranse o tempo que dure a construción das vivendas, xa que inclúen tamén a dirección das obras.

O director xeral do IGVS mantivo esta mañá unha reunión en Ferrol coa concelleira de Urbanismo, Blanca García, na que abordaron diversos asuntos relacionados coa vivenda en Ferrol e, de maneira especial, a marcha das actuacións do Programa Rexurbe. O obxectivo fundamental da xuntanza era o de axilizar a tramitación das licenzas de rehabilitación pendentes e avanzar nas actuacións en Ferrol Vello por parte da Xunta, onde ten adquiridos xa 22 inmobles para rehabilitar e tramita a adquisición doutros 2.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando