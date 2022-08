A Xunta licita o proxecto para acondicionar o núcleo de Montesalgueiro, no Concello de Aranga

A actuación enmárcase no plan Hurbe, impulsado hai máis de 10 anos para apoiar ás entidades locais en proxectos que permitan mellorar as condicións e a calidade de vida da veciñanza, e que este ano conta cun orzamento reservado de 7 M?

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2022.–

A Xunta de Galicia vén de licitar o proxecto para a creación dunha zona de tránsito para peóns co obxectivo de mellorar o núcleo de Montesalgueiro, no Concello de Aranga. A obra disporá dun investimento total de máis de 123.000 euros que serán executados en dúas anualidades (2022–2023).

A través do convenio de colaboración asinado, acometerase unha actuación urbanística para crear beirarrúas e, nun senso máis amplo, facer máis accesible a zona de Montesalgueiro. A construción será financiada conxuntamente por ambas administracións, cunha achega da Xunta do 70% e do 30% por parte do Goberno local.

Os traballos comezarán co acondicionamento dun treito paralelo á estrada Nacional VI, unha área con naves e dous establecementos hostaleiros situados dentro do solo rústico de protección de infraestruturas.

Estas tarefas de reforma levaranse a cabo ao abeiro do plan Hurbe, un programa que este ano conta cun orzamento reservado de 7 millóns de euros e que o Goberno galego promove desde hai máis dunha década para axudar ás administracións locais a executar este tipo de proxectos.

Cómpre lembrar que este plan reflicte o compromiso da Xunta á hora de ofrecer o seu apoio ás entidades locais e promover actuacións que, na liña do acondicionamento previsto para Aranga, contribúen a dinamizar as vilas galegas por medio da mellora dos seus equipamentos e servizos públicos.

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando