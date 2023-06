A Xunta licita por 1,2 M€ a reforma integral do centro público de atención á discapacidade Souto de Leixa de Ferrol

Mellorarase a funcionalidade, a eficiencia enerxética e o confort das instalacións e, ademais, incorporaranse axudas técnicas e novas tecnoloxías que facilitarán o traballo dos profesionais e o día a día dos usuarios

A Xunta licitou xa as obras para unha completa reforma do centro público de atención á discapacidade Souto de Leixa, para as que destina un orzamento de 1,2 millóns de euros. Así o indicou a conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, nunha resposta a unha pregunta parlamentaria na que explicou que esta intervención mellorará a funcionalidade, a eficiencia enerxética e o confort do centro, e que ademais permitirá incorporar axudas técnicas e novas tecnoloxías que facilitarán o traballo dos profesionais e o día a día dos usuarios.

Fabiola García enmarcou esta ambiciosa intervención no Souto de Leixa no desexo de poñer á disposición das familias os mellores coidados e instalacións. Neste sentido, apuntou que nos últimos anos o Goberno galego leva investidos neste equipamento de titularidade pública preto de 600.000 euros en diferentes actuacións de mellora, entre elas a posta en funcionamento do vaso terapéutico que tanto demandaban as familias.

Ademais, a conselleira indicou que desde a Xunta se mantén un diálogo permanente coas familias para tomar nota das súas inquedanzas. Así mesmo, defendeu a profesionalidade e bo facer do persoal do centro Souto de Leixa.

Fabiola García subliñou o compromiso do Executivo autonómico coa atención á discapacidade, que este ano conta cun orzamento de máis de 165 millóns de euros, o que supón unha subida do 16% con respecto ao ano pasado. Un reforzo económico que permite á Xunta apoiar a estas persoas e ás súas familias nas diferentes etapas das súas vidas: desde a infancia, cunha ampla rede de atención temperá que hoxe chega a case 200 concellos; a nivel educativo, cuns centros de ensino cada día máis inclusivos; e no ámbito dos coidados, incrementando nun 40% o número de prazas públicas nos últimos trece anos para acadar na actualidade as 5.800.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando