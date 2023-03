A Xunta licita por preto de 1,2 M€ as obras das novas sendas nas estradas PO-302 e PO-306 en Caleiro, no concello de Vilanova de Arousa

Habilitaranse estes itinerarios de uso peonil continuo na marxe dereita destas dúas vías autonómicas que sumarán 1,4 quilómetros de lonxitude

Construirase unha senda de 1.100 metros na estrada PO–302 e o itinerario na PO–306 transcorrerá ao longo de 270 metros

As empresas interesadas en acometer os traballos terán ata o vindeiro 24 de abril para presentar as súas ofertas, co obxectivo de iniciar as obras no verán

Esta intervención da Xunta engádese aos itinerarios rematados no marco do Plan de Sendas do Salnés, cun investimento de 12 M? e máis de 21 km de itinerarios

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2023

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade licitou hoxe por 1.175.513 euros as obras das novas sendas nas estradas autonómicas PO–302 e PO–306, en Caleiro, no concello de Vilanova de Arousa.

O obxectivo da actuación é habilitar un itinerario de uso peonil continuo na marxe dereita das estradas PO

306, de 1,4 km de lonxitude, na contorna do núcleo urbano deste municipio arousán.

A intervención suporá un investimento global de preto de 1,3 M?, tendo en conta o pagamento dos predios necesarios para a execución dos traballos. O acto de levantamento das actas de ocupación está fixado xa para o vindeiro 24 de maio.

A Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recolle hoxe a licitación das obras, á que as empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 24 de abril. O obxectivo da Xunta é iniciar os traballos no verán e poder rematalos no

primeiro trimestre de 2024. A actuación ten un prazo de execuci

lonxitude de 1.100 metros na estrada PO–302 e unha senda de 270 metros na estrada PO–306, discorrendo entre os puntos quilométricos 0 e 1+100 no caso da primeira, e entre o quilómetro 0 e o 0+270 na segunda.

O itinerario contará cunha anchura mínima de 2,20 metros e estará separado da estrada por medio dun bordo de formigón e dun separador vexetal nas zonas onde se proxecten aparcadoiros en batería.

O proxecto licitado hoxe inclúe a demolición das beirarrúas existentes e a execución dunhas novas cun pavimento enlousado de granito en todo o tramo da estrada PO

302, que transcorre polo medio do n

cleo urbano de Vilanova de Arousa.

Ademais, construiranse os tramos que faltan na actualidade da rede de pluviais, saneamento e abastecemento na estrada PO

302; e unha rede de pluviais na PO

302, substituíndo as luminarias existentes que se atopan deterioradas por unhas acordes á contorna do ámbito de actuación.

Estes novos itinerarios peonís da Xunta engádese aos xa rematados no marco do Plan de Sendas na comarca do Salnés, que supuxeron un investimento de máis de 12 M? para acadar máis de 21 km lineais de itinerarios peonís.

Na actualidade a Xunta tamén se está a afrontar a fase final da execución das obras de construción dunha senda e de reparación de beirarrúas na PO–549 entre os concellos de Vilanova e de Vilagarcía de Arousa, cun investimento de 1,1 M? para poñer á disposición dos veciños un novo itinerario que lle dea continuidade ás sendas executadas nesa mesma estrada. Esta obra conta co financiamento europeo a través dos Fondos React–UE.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando