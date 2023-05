A Xunta licita por preto de 900.000 euros a obra destinada á humanización da contorna da ermida de San Eleuterio

A actuación ten como obxectivo converter a zona nun espazo público no que os peóns teñan prioridade sobre os vehículos

A Xunta de Galicia acaba de licitar por preto de 900.000 euros a obra para a humanización da contorna da ermida de San Eleuterio, en Tameiga, tal e como recolle o convenio asinado o pasado marzo pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez e a alcaldesa da localidade, Nidia Arévalo.

Neste caso, as obras, que contan cun prazo de execución previsto de 6 meses, consistirán na remodelación do entorno da ermida de San Eleuterio a través da dotación á área de zonas verdes, na renovación completa do mobiliario urbano e na repavimentación do solo, ademais da protección de todos os elementos culturais como a propia ermida, o cruceiro ou o peto de ánimas.





