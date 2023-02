A Xunta licita por preto de 345.000 € a renovación e mellora do abastecemento e do saneamento no núcleo do Navallo, en Riós

Trátase de dotar a parroquia de San Vicente do Navallo duns servizos de saneamento e abastecemento que respondan ás necesidades dos veciños

Esta actuación prevé executarse durante este ano, cun prazo de 4 meses para a realización dos traballos

A Xunta financiará as obras cunha achega de máis de 325.000 euros no marco dunha colaboración co Concello, que asumirá o financiamento restante

A Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publica hoxe o anuncio deste contrato ao que as empresas poderán presentar as súas ofertas ata o 10 de marzo

A nova rede de saneamento de augas residuais dará servizo a 66 vivendas e coa mellora da rede de abastecemento dotarase de servizo a 76

O Goberno galego segue prestando apoio técnico e financeiro aos concellos nas súas responsabilidades municipais de saneamento e depuración

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2023

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, licitou hoxe por 343.840 euros as obras para a renovación e mellora dos sistemas de abastecemento e saneamento no núcleo do Navallo, no concello de Riós.

Esta actuación financiarase no marco do Eixe REACT–UE do Programa Operativo Feder Galicia 2014–2020.

Este núcleo de poboación da parroquia de

dispón actualmente dunha rede de abastecemento de auga potable e dunha rede separativa de saneamento de augas residuais, na súa maior parte, con canalizacións instaladas hai máis de 30 anos.

