A Xunta licita por 4,7 M€ a obra de reforma integral do instituto Valle-Inclán de Pontevedra

Trátase da obra de maior importe e envergadura das programadas neste momento pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades



A actuación abrangue accións para a rehabilitación enerxética, estrutural e funcional do centro

A Xunta de Galicia acaba de publicar a licitación da obra de rehabilitación integral do instituto IES Valle–Inclán de Pontevedra. Cun importe de 4,7 millóns de euros esta é a actuación de maior envergadura e máis orzamentos das programadas neste momento pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades. O prazo de execución previsto da intervención é de 16 meses.

As principais actuacións do programa de necesidades contemplan a limpeza e illamento térmico das fachadas e o reforzo da estrutura horizontal do edificio. Así mesmo, actualizaranse os elementos de protección fronte ao lume, renovarase a rede horizontal de saneamento e a revisión e reforzo da estrutura horizontal.

No caso das cubertas, cambiaranse completamente, incluíndo os canlóns e baixantes, mentres que no caso da carpintería exterior acometerase unha renovación integral, renovando tamén os vidros nas carpinterías de madeira do patio e as instalacións interiores de iluminación.

No que atinxe ao sistema de calefacción, renovaranse as caldeiras e os seus elementos complementarios, incluíndo a nova subministración de enerxía por medio de gas natural, aumentando a dotación de radiadores.

Ademais, implementarase un sistema de xestión centralizada de calefacción, incluíndo termostatos para controlar a demanda nas diferentes zonas do edificio, co obxecto de axustar en todo momento a produción de enerxía térmica á demanda real do edificio. A maiores, mellorarase o sistema de ventilación e renovarase a subministración de auga fría, quente e evacuación dos aseos.

Esta actuación,

que abrangue a rehabilitación enerxética, estrutural e funcional deste instituto histórico, enmárcase no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica eredundará nun un aforro de preto do 60% de enerxía no centro.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando