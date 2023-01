A Xunta licita por máis de 1,6 M€ a reurbanización da avenida Rodríguez de Viguri de Santiago, incorporando unha gran parada de transporte público na Cidade de San Caetano

Trátase de acometer a remodelación desta rúa da contorna que acolle o actual edificio administrativo da Xunta e dispoñer unha zona de parada de autobús con marquesiñas, dous itinerarios para ciclistas e unha zona de estacionamento de bicicleta

Esta actuación está vinculada á execución da 1ª fase das obras dos dous primeiros módulos do edificio administrativo Cidade San Caetano, sendo o obxectivo da Xunta iniciar ambas as dúas intervención na primavera, cun investimento autonómico conxunto de 36,2 M?

Adecuarase a rúa ao novo edificio administrativo, dando continuidade á urbanización executada no treito anterior de Rodríguez de Viguri e sendo tamén punto de partida da gran senda que unirá San Caetano coa intermodal, Conxo, o Hospital Clínico e O Milladoiro

A parada de intercambio modal terá capacidade suficiente para dar cabida, polo menos, a cinco autobuses de liña regular ao mesmo tempo, tendo en conta que tamén prevé dar servizo aos autobuses urbanos que conectan co aeroporto e coa estación intermodal

As empresas interesadas en executar a actuación poderán presentar ofertas ata o 27 de febreiro

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2023

A Xunta licitou hoxe por máis de 1,6 M? a reurbanización da avenida de Rodríguez de Viguri e a súa integración como nó de intercambio modal do transporte público na futura cidade de San Caetano.

a remodelación desta rúa d

a contorna que acolle o actual edificio administrativo da Xunta

e disporase dunha zona de parada de autobús con marquesiñas, dous itinerarios para ciclistas e unha zona de estacionamento de bicicletas.

A Plataforma de Contratos Públicos da Xunta recolle hoxe o inicio da contratación desta obra, vinculada á próxima execución dos dous primeiros

módulos do edificio administrativo Cidade San Caetano nos terreos da vella estación de autobuses, que permitirá a adaptación desta rúa de Santiago á súa nova funcionalidade como parada de transporte público.

As empresas interesadas nestas obras teñen de prazo ata o vindeiro 27 de febreiro para presentar as súas ofertas, sendo o obxectivo da Xunta empezar a desenvolvelas de xeito coordinado coa execución da 1ª fase da Cidade de San Caetano, na primavera. Estas dúas actuacións suporán un investimento autonómico conxunto de de 36,2 M?.

Coa intervención licitada hoxe, dun lado, adecuarase a rúa ao novo edificio administrativo e darase continuidade á urbanización levada a cabo no treito anterior de Rodríguez de Viguri.

Por outro lado, dotarase dos refuxios definitivos necesarios para o transporte que dá servizo aos traballadores públicos. Ademais, será o punto de partida da gran senda peonil e ciclista que unirá San Caetano coa estación intermodal, Conxo, o Hospital Clínico e O Milladoiro, que está a impulsar a Xunta

As obras obxecto deste contrato prevén a reorganización e reurbanización da avenida de Rodríguez de Viguri coa instalación dunha parada de intercambio modal con capacidade suficiente para dar cabida, polo menos, a cinco autobuses de liña regular ao mesmo tempo, tendo en conta que tamén se deberá dar servizo aos autobuses urbanos que conectan este punto co aeroporto e coa estación intermodal.

Na intervención proxectada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade inclúese a reorganización, ademais, dos fluxos peonís e ciclistas para dar acceso ao complexo administrativo co obxecto de minimizar as interferencias e mellorar a conexión peonil dos viaxeiros no intercambio modal.

O prazo de execución desta actuación será de 6 meses. A Xunta prevé comezar as obras na primavera, polo que no outono estará a disposición a rúa remodelada e a nova gran parada de transporte público ao servizo dos usuarios.

Esta actuación está incluída no marco de Eixo REACT–UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014–2020 como resposta da Unión Europea á Pandemia do COVID–19.

Máis en detalle, as obras de reurbanización do treito da avenida Rodríguez de Viguri obxecto deste contrato permitirán unha configuración na que o espazo para peóns e ciclistas gaña protagonismo con respecto á situación actual.

Este treito deséñase como un bulevar que dá continuidade ao treito xa remodelado da rúa, con arborado en ambas as marxes da calzada, e neste caso tamén na mediana intermedia, que será axardinada. A calzada, tanto no sentido ascendente como descendente, contará con dous carrís de circulación, como xa sucede no treito anterior da avenida. Nas beirarrúas o pavimento será de aglomerado pulido e de formigón nos carrís–bici.

A parada de transporte público prevista situarase na marxe dereita, en sentido ascendente. Terá 156 metros de lonxitude cuberta, na que se poderá agardar a chegada dos autobuses protexido das circunstancias meteorolóxicas. Estará formada por 26 módulos baixos de marquesiña e 3 módulos máis altos intercalados para protexer o acceso ao autobús. Ademais, e de modo independente, instalaranse en ambas as marxes do treito da avenida dúas marquesiñas para parada de bus urbano.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando