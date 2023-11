A Xunta licita por máis de 2,8 M€ a execución das obras do novo centro de saúde de Abegondo

A construción deste centro sanitario vai permitir renovar unha infraestrutura que ten xa máis de 35 anos e favorecerá unha atención máis integral a case 5.000 pacientes

O edificio, que disporá dunha superficie útil de 965 m2 e se formula con forma de H, distribúese en dúas plantas e planta soto, situando na planta baixa o máximo número de dependencias e levando á planta primeira as de uso privado ou restrinxido

Destacan o seu deseño contemporáneo e integrado na contorna, cun papel protagonista no uso sustentable da madeira, favorecendo a humanización e contribuíndo a un maior benestar dos usuarios e do persoal sanitario

As empresas poderán presentar as súas ofertas para executar as obras ata o vindeiro 18 de decembro



Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2023

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, licitou hoxe por 2.843.082 euros a execución das obras do novo centro de saúde de Abegondo.



Este novo equipamento sanitario vai permitir renovar o centro de saúde de Abegondo, que ten xa máis de 35 anos, favorecendo unha atención máis integral a preto de 5.000 pacientes.





A Plataforma de Contratos Públicos da Xunta recolle hoxe o

inicio da contratación das obras, establecendo como prazo para que as empresas poidan presentar as súas ofertas ata o vindeiro día 18 de decembro.





A Xunta traballa co obxectivo de adxudicar as obras a finais do primeiro trimestre do ano para a posta en servizo do novo centro de saúde a mediados do 2025. O prazo de execución

das obras é de 12 meses, ao que seguirán as probas de funcionamento.





Mediante este contrato executarase, nunha parcela de 1.415 m2 de superficie no centro urbano do municipio coruñés, o novo centro de saúde de Abegondo. A superficie total construída do novo edificio será de 1.221 m2, con 965 m2 útiles. Estarán distribuídos en planta soto, con 70m2 construídos; unha planta baixa de 956,60 m2; e planta primeira de 194,90 m2.

Optouse por situar na planta baixa o máximo número de dependencias e levar á planta primeira as de uso privado ou restrinxido

. Así, na planta baixa, emprazaranse todos os servizos de acceso público, na planta primeira a zona de persoal e na cuberta as instalacións necesarias.





No deseño do edificio séguese un esquema en H. Deste xeito, o acceso ao novo edificio será

centrado e cuberto e con acceso rodado para ambulancias

.

Tras o acceso sitúase á

área administrativa e de recepción, con dúas bandas extremas de consultas e unha zona cos servizos auxiliares. Ademais, ao sur oeste emprazarase a área de pediatría con dúas consultas, baño e sala de espera e ao sur este situarase a sala para a toma de mostras.





A zona central prolóngase na primeira planta coa área de persoal e na cuberta coas instalacións.

Destacan na construción deste novo edificio do centro de saúde de Abegondo o deseño contemporáneo, integrado na súa contorna e

primando o

uso sustentable da madeira.

Ao respecto, o Sergas e a Axencia Galega de Industria Forestal, dependente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, teñen un acordo para impulsar o uso sustentable da madeira nas consultas e nas salas de espera dos novos centros de saúde, co obxectivo de favorecer a súa humanización e contribuír a un maior benestar dos usuarios e do persoal sanitario.





Deste xeito, o sistema estrutural do edificio do novo centro de saúde de Abegondo, nos muros perimetrais e corpo central, será de madeira contralaminada, sobre os que se apoian vigas de madeira laminada.





Disporá dun sistema envolvente na cuberta e na fachada. A cuberta será axardinada con plantas autóctonas de baixo ou nulo mantemento sobre illamento forzado e dobre impermeabilizante, falsos teitos de xeso nas consultas e nas salas de espera deixaranse as estruturas de madeira vistas.





As fachadas revístense co illamento de lá de roca, lámina transpirante e acabado ventilado de paneis de madeira cemento; nas frontes norte e sur proponse un entramado de madeira con táboa tratada de autoclave para garantir a durabilidade. Ademais, a carpintería exterior será de madeira laminada de castaño con folla oculta e vidro tripla.





A produción de auga quente realizarase cun sistema de 3 unidades de aerotermia e para a instalación de climatización se disporán fancoils de dos tubos en cada estancia.





A execución deste novo centro de saúde dá

cumprimento o compromiso adquirido co Concello

de Abegondo, a través do convenio de colaboración coa Consellería de Sanidade, a través do Sergas, para a construción dun centro de saúde no municipio coruñés. Para facelo posible, o Concello de Abegondo elaborou un plan especial de infraestruturas e dotacións que completou todos os seus trámites administrativos e aprobouse por unanimidade no Pleno do Concello.





O novo centro de saúde de Abegondo contará con 3 consultas de medicina, 3 consultas de enfermería, 1 sala de educación maternal, 1 sala de técnicas, 1 polivalente/urxencias habilitada para poder realizar a cirurxía menor, 1 de infecciosos, 1 consulta de pediatría, e de enfermería pediátrica. Xunto ao anterior, mellorarase a área de persoal, cunha sala de estar, vestiarios e un despacho de coordinación.





Este novo centro de saúde forma parte da fase 0 do Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria que aprobou a Xunta en novembro de 2021 con máis de 50 actuacións para modernizar a rede de centros de saúde de Galicia.









