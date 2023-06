A Xunta licita por máis de 320.000 € a rehabilitación das cubertas do Antigo Hospital de San Roque en Santiago

A actuación conta cun prazo de execución de nove meses para resolver os problemas de estanquidade derivados do mal estado da cuberta

Santiago de Compostela, 28 de xuño do 2023

A Xunta de Galicia vén de sacar a licitación a rehabilitación das cubertas do Antigo Hospital de San Roque, en Santiago de Compostela, cun investimento de máis de 320.000?.

O obxectivo da actuación é resolver patoloxías derivadas do estado da cuberta. Así, solucionaranse os problemas de estanquidade provocados polo mal estado dos elementos de suxeición das tellas, pola rotura de placas de fibrocemento e polo deterioro ou ausencia de impermeabilización nalgunhas zonas. Ademais, tamén se repararán os elementos de pedra asociados á cuberta que están en mal estado.

Para iso, o proxecto inclúe, entre outras actuacións como a substitución da cuberta por unha nova de tella sobre fibrocemento. Os traballos complétanse coa reparación dos elementos de pedra asociados a esta parte da estrutura.

Esta intervención dá continuidade á realizada no ano 2021 para reparar e restaurar a fachada do antigo Hospital de San Roque con preto de 200.000?. Nesa ocasión as obras centráronse en solucionar os problemas de humidade, resolver as deficiencias nos elementos de evacuación das augas pluviais e instalar novos elementos como canais e baixantes de cobre.

O antigo Hospital de San Roque, sede da Secretaría Xeral de Política Lingüística, do Instituto Padre Sarmiento, do Centro Ramón Piñeiro e da Academia de Farmacia de Galicia, ten a consideración de ben catalogado ao estar incluído no Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica. A súa traza foi deseñada polo mestre de obra da Igrexa Maior de Santiago, Gaspar de Arce, e as obras déronse por rematadas no ano 1585. No Pazo se realizan actividades culturais de moi diversa natureza que o converten nun centro de acción cultural de referencia da Xunta no casco histórico de Santiago de Compostela.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando