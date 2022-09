A Xunta licita por máis de 300.000 euros a mellora da lonxa de Portocubelo, en Carnota

A presidenta de Portos de Galicia presentou á confraría de pescadores e aos representantes municipais o proxecto que actuará sobre a envolvente, a estrutura, a fachada e as terrazas, entre outros aspectos

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, vén de sacar a licitación a mellora do edificio da lonxa de Portocubelo, no municipio coruñés de Carnota. Así o comunicou a presidenta do ente público, Susana Lenguas, nunha visita esta mañá á localidade onde presentou á confraría de pescadores de Lira e aos representantes municipais da vila o proxecto para as obras, que veñen de saír a concurso por un importe de 310.000 euros.

A presidenta de Portos de Galicia, que estivo acompañada polo autor do proxecto, explicou que o obxectivo é acadar a mellora integral de numerosos aspectos construtivos, así como a súa envolvente para optimizar a eficiencia enerxética do inmoble.

Entre as actuacións previstas, substituirase o falso teito da cuberta por panel sandwich e renovaranse a fachada de madeira vista e o revestimento de madeira das terrazas, onde se reporá tamén a varanda. Finalmente, tal e como explicou Susana Lenguas, cambiarase a carpintería e as varandas, así como a porta exterior de acceso, e dotarase de novas luminarias e acometida de auga soterrada.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando