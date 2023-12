A Xunta licita por máis de 218.000 euros a renovación da cuberta do edificio principal e a do patio cuberto de infantil do CEIP Castrelo de Miño

Ourense, 27 de decembro de 2023

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitou esta mañá, acompañado do alcalde, Avelino Pazos, o CEIP Castrelo de Miño, onde anunciou a licitación das obras de renovación da cuberta do edificio principal e a renovación do patio cuberto de infantil; un total de 1.577 metros cadrados, nas que a Xunta vai investir máis de 218.000 euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando