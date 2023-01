A Xunta licita o Plan de conservación e xestión da Muralla de Lugo cun investimento de 153.000 €

Tamén se deseñarán accións de divulgación e educación patrimonial e un plan de usos, no que se recollan, sistematicen e avalíen os usos actuais e os potenciais, garantindo a máxima conservación e facilitando as condicións de apreciación dos valores culturais do monumento así como a súa posta en valor, co maior alcance para todos os públicos, usuarios e interesados.