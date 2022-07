A Xunta licita as obras de urbanización do polígono 1 de San Paio de Navia por máis de 14,3 millóns de euros

A obra xa fora licitada no pasado mes de marzo, pero dado o incremento dos custes da construción que se produciron nos últimos meses, o Instituto Galego da Vivenda e Solo decidiu revisar os prezos e realizar unha nova licitación

Permitirá a construción de 733 vivendas protexidas, das que 207 serán de promoción pública, construídas polo propio IGVS

O IGVS xa licitou os contratos para a redacción dos proxectos das 207 vivendas de promoción pública que se construirán no polígono 1



Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2022

A Xunta de Galicia licitou hoxe as obras de urbanización do primeiro dos tres polígonos nos que se divide a ampliación do barrio residencial de San Paio de Navia, en Vigo, por un importe de 14.321.744,53 euros. As empresas interesadas teñen ata o 5 de setembro para presentar as súas ofertas.

Cómpre lembrar que a obra xa fora licitada no pasado mes de marzo, pero ante a demora do Concello en aprobar definitivamente o proxecto de urbanización (imprescindible para a adxudicación da obra), e dado o incremento dos custes da construción que se produciron nos últimos meses, o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) decidiu revisar os prezos e realizar unha nova licitación. O atraso na aprobación do proxecto supón un sobrecuste de preto de 4 M? xa que en marzo a obra foi licitada por 11.453.034,13 euros.

A obra que se licita permitirá urbanizar o polígono 1 da ampliación de San Paio de Navia, que abrangue case 100.000 metros cadrados e representa máis dun terzo da superficie de todo o ámbito. Realizaranse os traballos de pavimentación, sinalización de vías e semaforización, accesibilidade, xardinería ?con 9.600 m2 de zonas verdes e 222 árbores?, equipamento urbano ?dúas áreas de xogo e unha de exercicio adaptadas para persoas con diversidade funcional e integradas paisaxisticamente coa contorna?, e a construción das redes de abastecemento, saneamento, enerxía eléctrica, iluminación, gas e telecomunicacións.

Así mesmo, tamén se acometerá a construción de 1,18 quilómetros do carril bici proxectado, o que supón máis da metade da lonxitude total prevista para esta infraestrutura ?2,2 quilómetros?.

Nesta primeira fase están proxectadas 733 vivendas protexidas ?das 1.600 previstas en toda a ampliación?, cuxas obras se poderán ir acompasando ás actuacións de urbanización. Deses inmobles, 207 serán de promoción pública; 331 serán levantados por cooperativas e promotores; e 195 corresponden ás permutas de solo.

O IGVS licitou en xaneiro a redacción do proxecto e dirección de obra das primeiras 79 vivendas de promoción pública (VPP) deste ámbito e a comezos de xullo licitou a redacción dos proxectos das outras 128 vivendas de promoción pública que construirá no polígono 1 de San Paio de Navia. En total, o investimento estimado para as 207 VPP comprometidas é de 28,5 millóns de euros.

Con esta licitación, dáse un paso decisivo para avanzar no desenvolvemento da maior bolsa de solo residencial de toda Galicia. O IGVS convocará o concurso para a adxudicación de solo unha vez que o Concello de Vigo aprobe o proxecto de urbanización deste polígono.

Os tres polígonos que compoñen a ampliación do solo residencial de San Paio de Navia abrangue unha superficie total de 265.000 metros cadrados no que se prevé realizar un investimento público–privado de 256 millóns de euros co fin de habilitar un total de 1.600 novas vivendas protexidas.





