A Xunta licita o futuro edificio de servizos integrados de Lalín, que suporá un investimento de 3,7 millóns de euros ata 2025

O novo edificio albergará diferentes servizos da Xunta de Galicia que permitirán prestar atención á cidadanía dunha forma máis eficiente

Esta actuación está enmarcada no Plan de mellora das infraestruturas agrarias e forestais, cuxo investimento acada máis de 16 millóns de euros entre os anos 2022 e 2023

José González puxo en valor os case 8,8 millóns de euros da Consellería en diferentes actuacións no municipio de Lalín, entre as que destacan este edificio integrado, a nova base de helicópteros e o taller mecanizado para vehículos contraincendios



O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado do alcalde de Lalín, Xosé Crespo, anunciou que mañá terá lugar a licitación do futuro Edificio de servizos integrados no medio rural desta localidade, que suporá un investimento de 3,7 millóns de euros ata 2025.

Neste edificio, sinalou José González, integraranse diferentes servizos da Xunta de Galicia que permitirán prestar atención á cidadanía dunha forma máis eficiente e, ao mesmo tempo, mellorará as condicións de traballo, posibilitando gañar na eficiencia da utilización dos recursos públicos.

Así, na planta baixa haberá servizos administrativos como a Oficina Rural (antiga Oficina Agraria Comarcal), unha sala de reunións e videoconferencias, aseos e cuartos auxiliares. Na primeira planta estarán situados os servizos agrarios e veterinarios da Oficina Rural, así como da área comarcal de Lalín (Lalín–Silleda–Vila de Cruces–A Estrada), unha sala de reunións e o arquivo.

A oficina de infraestruturas agrarias, xunto cos servizos forestais da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal e da Dirección Xeral de Defensa do Monte estarán ubicadas na segunda planta. Tamén se atopará alí a sala de control do Distrito forestal XVI Deza–Tabeirós e unha sala de reunións. A maiores, o edificio poderá albergar outras unidades distintas das da Consellería do Medio Rural.

Neste senso, o conselleiro indicou que esta actuación –a cargo de 2C Arquitectos, cos redactores do proxecto Ángel Cid e Silvia Diz– está enmarcada no Plan de mellora das infraestruturas agrarias e forestais, cuxo investimento acada máis de 16 millóns de euros entre os anos 2022 e 2023 para rehabilitar as instalacións das actuais oficinas agrarias comarcais e das asociadas ao dispositivo de prevención e defensa contra os incendios forestais de toda Galicia.

Doutra banda, o conselleiro puxo en valor os case 8,8 millóns de euros do seu departamento en diferentes actuacións no municipio de Lalín para mellorar as súas infraestruturas e os servizos que se prestan á cidadanía. Así, aos 3,7 millóns de euros que se investirán no novo edificio de servizos integrados hai que sumarlle 3,8 millóns de euros para crear unha nova base de helicópteros para a loita contra os incendios forestais en Lalín. Nesta partida tamén se inclúen as melloras a realizar na base de San Xoán de Río, na provincia de Ourense. Así mesmo, haberá en Lalín unha nova Base de Unidade Operativa (os denominados BUO) en madeira estrutural, que acollerá os efectivos contraincendios, incluídas as brigadas helitransportadas.

Así mesmo, tamén se está traballando na reforma dunha nave no polígono industrial de Botos, que se destinará a crear un taller mecanizado para vehículos (todoterreos e motobombas) da Dirección Xeral de Defensa do Monte, a nivel galego. Tamén inclúe a construción dun almacén loxístico para material deste mesmo departamento. Todo iso, cun investimento doutros 1,3 millóns de euros, que permitirán ademais habilitar un punto de encontro para as brigadas do distrito forestal XVI Deza–Tabeirós.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando