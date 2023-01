A Xunta leva investidos máis de 727.700€ para colaborar en actuacións do concello de Ames

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, mantivo hoxe un encontro co alcalde da localidade, Blas García, para abordar posibles liñas de colaboración en proxectos conxuntos

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2023

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, recibiu hoxe o alcalde de Ames, Blas García, para coñecer as demandas do concello e avanzar en posibles liñas de cooperación en proxectos conxuntos. Ao encontro tamén acudiu a directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, e a concelleira de Deportes de Ames, Susana Señorís.

Diego Calvo lembrou as achegas da Vicepresidencia Segunda no concello, sobre todo no ámbito deportivo e en melloras de infraestruturas municipais e actuacións ambientais, cun investimento nos últimos anos de máis de 727.700 euros.

Destacan os 350.260 euros concedidos desde a Secretaría Xeral para o Deporte –55.690 euros só o ano pasado– tanto en equipamento como en apoio á actividade das entidades deportivas do municipio. Ademais, nesta contía inclúense os patrocinios a deportistas de alto nivel do concello e a equipos como o Club Voleibol Bruxas.

Outros 307.200 euros corresponden ás distintas liñas de axudas anuais destinadas aos concellos, como o Fondo de Compensación Ambiental, a cargo do cal se financiaron actuacións como a adquisición de contedores para a recollida de residuos para o complexo medioambiental do Barbanza –do que forma parte Ames xunto con Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia, Pontecesures, Porto do Son e Rois–, así como a dotación de illas ecolóxicas para o concello e melloras no saneamento de distintos núcleos.

Ademais, en materia de emerxencias, a Xunta colaborou nos últimos anos con máis de 94.700 euros nos gastos anuais de funcionamento e en reforzar o equipamento da súa Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Cómpre engadir que o Goberno galego tamén achega a metade do custo anual de funcionamento do GES da zona Santiago–A Barcala con sede en Brión, que dá cobertura, entre outros, ao concello de Ames.

O vicepresidente segundo da Xunta destaca a importancia da colaboración entre administracións en iniciativas que redundan de forma directa no benestar da cidadanía. Así, a cooperación entre a Administración autonómica e a local permite levar a cabo proxectos que sen este apoio serían máis difícil de acometer. Na mesma liña, Diego Calvo avoga tamén pola cooperación entre os propios concellos para sumar esforzos e ser máis eficientes evitando duplicidades.

O Goberno galego mantén o seu compromiso coas administracións locais, que se traduce neste ano ano en achegas que suman 564,3 millóns de euros, un 15,5% máis que en 2022. Neste marco de acción, destaca o incremento no Fondo de Cooperación Local, que ascende a 143,4 millóns de euros, un 17% máis que en 2022, e en especial da parte do fondo adicional, que rexistra unha suba récord do 135% e chega aos 30,5 millóns de euros para sufragar os servizos que precisamente máis demanda a cidadanía.

Nesta liña, o Concello de Ames, recibe cada ano, do fondo base do fondo de cooperación local, mais de 811.000 euros de xeito incondicionado, é dicir, para destinalo ás finalidades ou para sufragar os gastos que este concello considere.

Nas transferencias anuais da Xunta ás entidades locais inclúense outras liñas de axudas como a Orde de infraestruturas de uso público ou o Fondo de Compensación Ambiental que neste ano contarán con investimentos de 3,5 millóns e de máis de 11 millóns de euros respectivamente. Tamén se aprobará unha nova orde, dotada con 2,6 millóns de euros, destinada a financiar proxectos de eficiencia enerxética en instalacións municipais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando