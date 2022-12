A Xunta lembra que o novo modelo de coidados debe pasar por unha maior coordinación sociosanitaria

Galicia comezou a dar pasos neste sentido coa implantación da Historia Clínica Electrónica ou coa creación de canles de comunicación directa cos hospitais galegos para a renovación de receitas médicas



Tamén lembrou que Galicia converterase en pioneira coa posta en marcha dos primeiros centros de coidados intermedios públicos de España que atenderá ás persoas que xa recibiron a alta hospitalaria, pero que segue requirindo coidados



O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, participou esta mañá nunha mesa sobre a coordinación asistencial no marco do II Encontro de Direccións Médicas que está tendo lugar no parador de Alcalá de Henares en Madrid. Durante a súa intervención, lembrou que o novo modelo de coidados debe pasar necesariamente por unha maior coordinación entre o ámbito sanitario e o social.

Estas instalacións, ás que tamén se referiu a conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, durante a súa participación neste evento no día de onte, permiten atender ás persoas que xa recibiron a alta hospitalaria, pero que segue requirindo coidados específicos. Deste xeito, poderán continúase coa súa atención desde o ámbito social para garantir a súa recuperación completa e evitar o seu deterioro.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando