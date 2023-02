A Xunta lembra que leva 15 meses á espera de que o concello de Ferrol identifique e ceda a parcela para a construción do novo centro de saúde de San Xoán

A delegada territorial, Martina Aneiros, pídelle “seriedade” ao Goberno local, ao que lle lembrou que é responsabilidade do Concello a ordenación do seu municipio

“Aquí hai unha administración que é a Xunta que quere construír un novo centro de saúde en Ferrol, concretamente no barrio de San Xoán, e o Concello, unha vez máis o que está a facer é poñer trabas para que se faga ese investimento”, asevera Aneiros

A delegada territorial da Xunta, Martina Aneiros, lémbralle ao Concello de Ferrol que a Consellería de Sanidade leva 15 meses á espera de que o Goberno local identifique e poña a disposición da Xunta unha parcela para a construción do centro de saúde de San Xoán.

En novembro de 2021 a Consellería remitiu un escrito ao Concello informando da intención de construír un novo centro de saúde neste barrio ferrolán, un proxecto recollido no Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria e para o que pedía a colaboración municipal mediante a posta a disposición dunha parcela de algo máis de 1.000 metros cadrados de edificabilidade. Non foi ata o pasado setembro de 2022 cando o Goberno municipal respondeu facilitando o nome dun técnico sen incluír ningunha proposta de localización.

Martina Aneiros lembra que, posteriormente, o mesmo Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insistiulle ao alcalde, Ángel Mato, durante a reunión mantida o pasado outubro, na necesidade de que o Concello identificase o terreo, “chegando a avanzarlle que os veciños tiñan especial interese na localización do mesmo nunha parcela determinada, pero o alcalde manifestou a súa oposición a esa localización”, indica.

A delegada territorial pide “seriedade” ao Goberno local e que deixe de confundir aos veciños. “Aquí hai unha administración que é a Xunta que quere construír un novo centro de saúde en Ferrol, concretamente no barrio de San Xoán, e o Concello, unha vez máis o que está a facer é poñer trabas para que se faga este investimento”, asevera. “Que a Xunta lle pida ao Concello a cesión dunha parcela e a resposta, case un ano máis tarde, sexa o nome dun técnico municipal para falar do tema non é serio”, afea.

A delegada territorial lémbralle ao Goberno local que é responsabilidade do Concello a ordenación do seu territorio e puntualiza que o habitual é que estes identifiquen unha proposta de parcela, tal e como se ten feito coas decenas de centros de saúde construídos pola Xunta nestes anos como foron os de Narón, Ares ou A Capela, na Área Sanitaria de Ferrol.

“Outra cousa é que o Concello facilitase varias alternativas e se poida estudar cal é a máis idónea, pero non foi o caso de Ferrol”, incidiu Aneiros, “quince meses despois da primeira solicitude de parcela seguimos á espera de que o Concello faga unha proposta”.





