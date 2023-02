A Xunta lembra que a competencia para actuar na intersección da N-541 en Pedre, no concello de Cerdedo-Cotobade, lle corresponde ao Ministerio de transportes

Francisco Menéndez salienta que o Ministerio de Transportes remodelou esa intersección, remodelándoa e modificando ademais nun treito o trazado da estrada autonómica PO–230 entronque coa nacional



Concreta que ese novo entronque de 160 metros de lonxitude executado polo Ministerio forma parte do dominio público estatal, polo que as actuacións da Xunta na mellora da estrada autonómica son totalmente alleas aos problemas da escorrenta na N–541



Pide deixar traballar aos técnicos do Ministerio e aos especialistas en reconstrución de accidentes para que esclarezan as causas do acontecido



O director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, lembrou hoxe no Parlamento de Galicia que é o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana quen ten a competencia para actuar na intersección da N–541 en Pedre, no Concello de Cerdedo–Cotobade.

O director da Axencia Galega de Infraestruturas na súa intervención na Comisión 2ª do Parlamento, aclarou que o problema de escorrenta na intersección da PO–230 coa estrada estatal, antes do punto no que tivo lugar o tráxico accidente de autobús, non se corresponde con ningún treito de estrada de titularidade autonómica.

Francisco Menéndez lembrou que o Ministerio de Transportes acometeu unha remodelación desa intersección entre a estrada autonómica PO–230 e a N–541, modificando, tamén, o trazado da estrada autonómica cun novo ramal de entronque coa nacional.

Ese novo entronque de 160 metros de lonxitude foi executado polo Ministerio, polo que forma parte do dominio público estatal o que significa que as actuacións da Xunta na mellora da estrada autonómica PO–230 son totalmente alleas aos problemas de escorrenta na vía nacional.

O director da Axencia Galega de Infraestruturas lamentou que se busque responsabilizar á Xunta dun accidente que sucedeu na estrada nacional un día de chuvia excepcional, e nun momento puntual de chuvia excepcional. Neste aspecto, pediu sensibilidade e deixar traballar aos técnicos do Ministerio e ao equipo de especialistas en reconstrución de accidentes para que esclarezan todas as causas do acontecido.

Francisco Menéndez incidiu en que na obra executada polo Ministerio non só se remodelou a intersección, senón que se modificou o trazado da estrada autonómica, cun novo trazado de 160 metros de entronque coa N–541.

O Ministerio expropiou e executou a obra e, tal e como apuntou o director, tivo que conformar un novo sistema de drenaxe da estrada e da intersecc

ión, polo que de haber problemas de acumulación de auga nese punto non están derivados dunha obra executada pola Xunta, remarcou.

De feito, despois da intervención do Ministerio, o treito de 160 metros do novo entronque nunca se entregou á Xunta, polo que a todos os efectos forma parte do dominio público estatal, apuntou.





