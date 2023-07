A Xunta lembra que ata o 7 de agosto se poden solicitar os máis de 4,8 M€ de axudas Emega para o fomento do emprego feminino

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, visitou hoxe en Ourense unha escola infantil e un taller de xoias 3D beneficiarios, entre os dous, de 44.000 euros no marco destas achegas

Destacou que este ano o orzamento do programa increméntase en case un 10% con respecto a 2022 coa previsión de outorgar unhas 370 axudas, tras as 346 concedidas no último exercicio que deron lugar a 619 empregos femininos de carácter estable

Lembrou que se teñen en conta, entre outros, a pertenza a sectores con infrarrepresentación das mulleres ou a contribución á integración laboral de mulleres vítimas de violencia de xénero, con discapacidade ou en paro de longa duración



A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, acompañada do delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, e a secretaria xeral da Igualdade, Sandra Vázquez, lembrou hoxe que ata o 7 de agosto se poden solicitar os máis de 4,8 millóns de euros do programa Emega de fomento do emprendemento feminino, que este ano prevé outorgar unhas 370 axudas grazas a un orzamento case un 10% superior ao do ano pasado. Foi durante a visita a unha escola infantil e a un taller de xoias 3D beneficiarios en conxunto de 44.000 euros no marco deste programa e que cualificou de perfectos exemplos do “talento feminino” que existe na provincia ourensá.

Na visita, a conselleira recordou que as axudas Emega permiten incrementar a presenza feminina no mercado laboral galego, o que suporá un gran avance colectivo e unha maior prosperidade para Galicia “axudando a mulleres emprendedoras e talentosas”· En concreto, buscan apoiar a posta en marcha, a mellora e a activación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres. Tamén medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como o acceso a servizos específicos de información, asesoramento e orientación empresarial co obxecto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos.

Así, Elena Rivo lembrou que o programa está integrado por catro liñas: Emprende, con incentivos para a posta en marcha de novas empresas por parte de mulleres desempregadas e a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea; Activa, para favorecer a reactivación e consolidación de proxectos empresariais impulsados por mulleres

ou a implantación de medidas innovadoras para a mellora da competitividade; ITEF, que pon o foco no apoio a iniciativas empresariais con carácter innovador, con contido científico ou de base tecnolóxica promovidas por mulleres; e a liña Concilia, complementaria das tres anteriores, para axudar tanto ás mulleres promotoras como ás traballadoras ao seu cargo na súa conciliación.

En concreto, a escola infantil Arlequín viuse beneficiada dunha achega de 17.000 euros da liña Activa co gallo de renovar os materiais dedicados á educación dos nenos, adquirir equipamento tecnolóxico e crear unha páxina web que permita unha mellor interacción entre os pais e a escola, así como para investir en marketing online. Deste xeito, contribúese á consolidación dos postos de traballo das seis mulleres profesionais coas que conta o negocio, todas con contrato indefinido.

No caso da empresa de deseño e fabricación de xoias Suagongo, con dous postos de traballo femininos asociados, unha subvención de 27.000 euros da liña ITEF permitirá darlle un pulo a esta iniciativa que combina a artesanía tradicional coa tecnoloxía 3D, destacando o proxecto polo seu carácter innovador e sustentable, ao elaborarse as pezas con materiais de orixe vexetal.

Beneficiarias do programa Emega

Para resultar beneficiarias, as mulleres emprendedoras deben liderar unha microempresa ou pequena empresa validamente constituída e domiciliada en Galicia. Entre outros requisitos, deben manter vinculación laboral co proxecto que, á súa vez, ten que ser viable económica, técnica e financeiramente.

Á hora de distribuír as axudas, teranse en conta, entre outros criterios, o emprego feminino xerado e/ou mantido por conta propia ou allea de carácter indefinido, a pertenza a sectores económicos nos cales as mulleres estean infrarrepresentadas, a contribución á integración laboral de mulleres vítimas de violencia de xénero, con discapacidade ou desempregadas de longa duración ou se a actividade empresarial está dedicada á prestación de servizos de conciliación.

Cualificado como boa práctica pola Unión Europea, Elena Rivo puxo de relevo que o programa Emega conta con 27 anos de traxectoria en Galicia, nos que se viron beneficiadas “máis de 2.300 mulleres emprendedoras”.

Destacou que o pasado 2022 concedéronse ao abeiro deste programa 67 axudas na provincia de Ourense (346 en Galicia), que deron lugar a 115 empregos femininos de carácter estable na provincia (619 no conxunto da comunidade, dos que 396 foron empregos novos e 223 mantidos).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando