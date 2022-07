A Xunta lembra a importancia de ter en conta a opinión das persoas maiores e de darlles un papel activo na sociedade

José Ignacio Rivera, máis coñecido como Nacho ‘Carballeira’, recibiu o premio ‘Avó de Honra’ polos seus 30 anos de traballo no centro de protección de menores A Carballeira, en Ourense



As distincións ‘Avoa e Avó de Ouro” recaeron en Josefa García e Enrique Navas; e as de ‘Maiores de Ouro’ foron para Pacucha Pardo e Gumersindo Álvarez



A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, lembrou hoxe a importancia de dar aos avós un papel activo na sociedade na celebración da gala organizada por Mensaxeiros da Pazpara conmemorar o Día dos Avós. Durante o evento entregáronse os premios ‘Avó de Honra’, a José Ignacio Rivera, coñecido como Nacho ‘Carballeira’; ‘Avoa e Avó de Ouro’, a Josefa García e Enrique Navas; e ‘Maiores de Ouro’, a Pacucha Pardo e Gumersindo Álvarez.

Fabiola García defendeu os dereitos e a autonomía dos nosos maiores, así como a necesidade de escoitalos e de ter en conta a súa opinión. Nesta liña, avogou por poñer a súa disposición os servizos que lles permitan decidir libremente sobre como e onde queren vivir, así como por eliminar todas aquelas barreiras físicas ou tecnolóxicas que os separan deste século XXI.

Na súa intervención, a conselleira salientou a traxectoria profesional de José Ignacio Rivera, máis coñecido como Nacho ‘Carballeira’, distinguido como ‘Avó de Honra’. Del enxalzou os 30 anos dedicados ao coidado dos nenos e adolescentes que máis precisan de apoio no centro de protección A Carballeira, en Ourense.

Ademais, premiouse a Josefa García como ‘Avoa de Ouro’, pola súa implicación co Concello de Mondoñedo e a dedicación aos seus netos e bisnetos; e a Enrique Navas, ‘Avó de Ouro’, pola súa disposición a participar en novos proxectos e o bo humor do que fai gala na Residencia Mi Casa de Ferrol, onde reside. Así mesmo, entregáronse dúas distincións de ‘Maiores de Ouro’ a Pacucha Pardo e Gumersindo Álvarez.

A cerimonia, que se desenvolveu no Auditorio do Monte do Gozo, tivo como anfitrión ao presidente e fundador de Mensaxeiros da Paz, el Padre Ángel, que é como se coñece a Ángel García Rodríguez. Ademais, o xornalista Luis del Olmo exerceu como pregoeiro e convidado especial deste Día dos Avós, festa de agradecemento ás persoas maiores que Mensaxeiros da Paz celebra desde hai 24 anos.

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando