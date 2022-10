A Xunta lanzará en 2023 a nova liña de axudas 'Impacto autónomo' con 30 M? para que este sector poida minimizar os efectos da inflación e a suba de custos

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Carballo (A Coruña), 7 de outubro de 2022

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, visitou hoxe as instalacións da Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober), durante á que incidiu no reforzo dos apoios que a Xunta dispensará en 2023 ao traballo autónomo a través das axudas directas do novo programa Impacto Autónomo que con 30 millóns de euros quere contribuír a paliar as cargas que a actual conxuntura económica deixa no sector.

O Goberno galego, tal e como destacou Lorenzana no encontro, establecerá así un “escudo protector” para máis de 25.000 profesionais autónomos con axudas de 1.200 euros anuais de media “coa finalidade de que poidan facer fronte a incrementos das súas facturas que chegan a poñer en risco a viabilidade dos seus negocios”. Deste xeito tratarase de apoiar a este colectivo profesional e minimizar as repercusións e o incremento de gastos que está a soportar con motivo da inflación en alza, a suba de prezos das materias primas ou os custos enerxéticos.





