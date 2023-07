A Xunta lanza unha campaña de concienciación fronte ás altas temperaturas nas contornas laborais

A campaña, que forma parte da programación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), pon o foco na necesidade de descanso, a climatización, a boa alimentación e a hidratación nos lugares de traballo

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 25 de xullo de 2023

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), dependente da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, presenta unha campaña de sensibilización fronte aos riscos relacionados coas

altas temperaturas e coa radiación solar nas contornas laborais. Esta iniciativa pon o foco na necesidade de descanso, a climatización, a boa alimentación, a hidratación nos lugares de traballo e cambios nos horarios laborais cando for preciso. Ademais, trátase de informar e concienciar dos perigos da realización de tarefas a altas temperaturas durante a xornada laboral para mellorar o benestar e a seguridade das persoas traballadoras.

A Xunta de Galicia dá a coñecer, a través deste proxecto do ISSGA, os grandes riscos da calor no desenvolvemento de tarefas laborais, especialmente en épocas estivais. Neste sentido, a campaña achega de xeito comprensible as medidas de prevención orientadas a reducir a exposición a estes axentes de risco das traballadoras e traballadores.

Esta xornada enmárcase dentro do plan de actuación do ISSGA do ano 2023 na súa aposta pola promoción da prevención de riscos laborais. O ISSGA desenvolve desde a súa creación diferentes actuacións dirixidas á mellora das condicións de traballo nas empresas como é o caso da sensibilización fronte á exposición á radiación solar e ás altas temperaturas nos espazos de traballo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando