A Xunta lanza o proxecto europeo Navegando o Futuro para incentivar as vocacións tecnolóxicas e impulsar a innovación no sector naval

O obxectivo desta iniciativa é consolidar a transición tecnolóxica do naval na Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal

Mañá venres celebrarase no CIS Tecnoloxía e Deseño a primeira das oito sesións divulgativas para estudantes que contempla a iniciativa, dentro da cal tamén se realizarán dous bootcamps e un evento dirixido a tecnólogos, startups e empresas tecnolóxicas sobre solucións accesibles para pemes do sector

A través destas accións búscase atraer novos talentos, así como a adopción de tecnoloxías avanzadas polo tecido empresarial



A Axencia Galega de Innovación, a través do CIS Tecnoloxía e Deseño, xunto coa Asociación Clúster Naval Galego (Aclunaga) e o portugués Centro de Apoio Tecnolóxico á Industria Metalmecánica (CATIM), vén de poñer en marcha Navegando o Futuro , un proxecto europeo para consolidar a transición tecnolóxica e promover a innovación no sector naval da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal. O obxectivo é atraer novos talentos, así como a capacitación de mandos intermedios para a

bootcamps e un evento dirixido a tecnólogos, startups e empresas tecnolóxicas sobre solucións accesibles para pemes do sector. Mañá venres, no CIS Tecnoloxía e Deseño, comezará a primeira das oito xornadas learning by doing dirixidas a estudantes de centros de formación profesional e de educación superior e coas que se busca sumar novas vocacións tecnolóxicas ao sector para garantir a remuda xeracional.

Nestes cursos coñecerán de preto os demostradores desenvolvidos no proxecto “Manufactur 4.0” para achegarse dunha forma práctica ás tecnoloxías que marcarán o futuro do naval. En concreto, os participantes poderán coñecer o uso e aplicación da

Navegando o Futuro

bootcamps

, que terán lugar no CIS Tecnoloxía e Deseño e na sede de Oporto do

CATIM. Están destinados a mandos intermedios de pemes do naval para dotalos de competencias de cara á adopción de decisións de compra sobre tecnoloxías complexas.

hackathon

no que tecnólogos, startups e microempresas tecnolóxicas propoñerán solucións para facer accesibles as tecnoloxías 4.0 ás pemes da industria naval con menores recursos financeiros e humanos.

120

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

120

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando