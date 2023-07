A Xunta lanza o primeiro Plan de capacitación do profesorado de Formación Profesional, con preto de 11.300 prazas e un investimento de 1,8 M€

Román Rodríguez asegura que se trata de “garantir a mellor formación didáctica” dos docentes co fin de afrontar os retos vinculados ás demandas dos sectores produtivos

O plan contempla seis liñas de actuación, con especial fincapé nos eidos da innovación, a tecnificación, a dixitalización e o dominio de idiomas

O Centro Galego de Innovación da FP acollerá os cursos de alta especialización co obxectivo de abordar os novos retos tecnolóxicos, a alta cualificación e os requisitos para os novos mercados



Ourense, 11 de xullo de 2023

A Xunta de Galicia lanza o primeiro Plan de capacitación do profesorado de FP e Réxime Especial, a folla de ruta formativa específica para estes ámbitos que ten como principal obxectivo dotar aos docentes das ferramentas necesarias para afrontar os novos retos educativos vinculados ás demandas dos sectores produtivos.

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, presentou o seu contido esta mañá nun acto celebrado no Centro Galego de Innovación da FP Eduardo Barreiros, en Ourense, no que estivo acompañado polo delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, e pola directora xeral de FP, Eugenia Pérez. Precisamente o Centro de Innovación da FP Eduardo Barreiros vai acoller os cursos de alta especialización profesional previstos no plan, con innovación de modelos metodolóxicos en liña coas demandas dos sectores produtivos.

A través deste plan –que supón un investimento global de 1,8M?– ofértanse preto de 11.300 prazas formativas e inclúense unhas 750 actividades entre xornadas, congresos e convocatorias varias, todas elas enfocadas a “garantir a mellor formación didáctica, en competencias lingüísticas, en dixitalización e en distintas áreas de especialización”, matizou Román Rodríguez.

O conselleiro de Educación destacou que o profesorado, a través da súa función como formadores das xeracións futuras, “é o primeiro axente” do cambio da sociedade actual. De aí a necesidade de poñer ao seu dispor as ferramentas necesarias para “facelo con garantía de éxito”.

O titular de Educación sinalou que unha das apostas “máis importantes” da última década en Galicia foi o fortalecemento da FP “para convertela unha das alternativas educativas máis reputadas”, e que vén de acadar o máximo histórico de solicitudes, con 51.454 para o próximo curso. Neste contexto, faise “imprescindible” contar cun plan de formación específico para o profesorado de Formación Profesional, así como para os das ensinanzas artísticas, de idiomas e deportivas.

O Plan de capacitación do profesorado de FP e Réxime Especial contempla seis liñas de actuación específicas que abraguen as áreas lingüística, de dixitalización, de innovación, de formación adaptada aos cursos de especialización, de acreditación de competencias e de formación en alta especialización.

No ámbito das Competencias lingüísticas profesionais, cómpre ter en conta que o coñecemento de linguas estranxeiras é un requisito fundamental das empresa á hora de seleccionar o mellor talento. Polo tanto, o plan incorpora formación en técnicas innovadoras de ensino de idiomas para un proceso de aprendizaxe máis interactivo, dinámico e efectivo. Así mesmo, incorpora o uso de ferramentas tecnolóxicas como apps, plataformas en liña, software de aprendizaxe de idiomas e recurso multimedia.

Na liña de Dixitalización aplicada aos sectores produtivos, tamén se vincula coa integración de tecnoloxías dixitais segundo as familias profesionais, solucións dixitais para a mellora da eficiencia, a produtividade e a calidade nas diferentes áreas de traballo e a transformación de actividades laborais enfocadas a novas oportunidades e desafíos en cada ámbito profesional.

A liña de Innovación tecnolóxica, científica e didáctica está enfocada á adquisición de habilidades tecnolóxicas imprescindibles, a aplicación de ferramentas, recurso e metodoloxías tecnolóxicas na aula, transmisión ao alumnado de avances científicos e últimas investigacións e estratexias e enfoques didácticos innovadores que fomenten a aprendizaxe activa, significativa e práctica.

A cuarta das liñas é a de Formación adaptada aos cursos de especialización, que inclúe uso de ferramenta, equipamento e software especializado no ámbito laboral e actualización nas técnicas e nas prácticas máis recentes no campo profesional.

Tamén hai unha liña de Acreditación de Competencias Profesionais, con actividades formativas dirixidas a persoal experto non docente. As propostas neste eido inclúen accións para o desenvolvemento das funcións de asesoramento e das funcións de avaliación.

Finalmente, hai unha liña específica de Formación en alta especialización, que inclúe o deseño e implementación de actuacións formativas para dar resposta ás demandas e necesidades dos sectores produtivos e á actualización do profesorado.

Neste eido abordaranse os novos retos tecnolóxicos, a formación de profesionais altamente cualificados ou os requisitos para os novos mercados. Para iso terase en conta a formación especializada no uso de tecnoloxías vinculadas aos procesos produtivos, no marco da Axenda de Competitividade Galicia Industria 4.0.

O Centro Galego de Innovación da FP Eduardo Barreiros terá un especial protagonismo nesta área formativa, xa que será aquí onde se desenvolvan proxectos deste tipo. O obxectivo é proporcionar aos docentes as máis altas competencias usando metodoloxías anovadoras e anticipándose ás necesidades emerxentes do mercado. Serán un total de96 cursos con 1.952 prazas.





