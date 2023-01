A Xunta lamenta que o Goberno ten os fondos europeos nun punto morto e non dá resposta aos proxectos transformadores cos que conta Galicia

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, reclamou na V Conferencia sectorial para a mellora regulatoria e o clima de negocios unha cogobernanza efectiva e real coas Comunidades Autónomas

Sinala que, no que respecta aos Perte, tan só se ten convocado un 30% das axudas con apenas un 13% das resolucións, mentres que iniciativas como as de Resonac, Stellantis, Altri ou Sentury non atopan resposta

Subliña que “existe unha enorme dificultade para que os investidores poidan tomar decisións”

Madrid, 30 de xaneiro de 2023

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, participou hoxe en Madrid na V Conferencia sectorial para a mellora regulatoria e o clima de negocios, na que insistiu na colaboración por parte da Xunta e reclamou unha cogobernanza efectiva e real das Comunidades Autónomas na xestión dos fondos europeos.

Conde sinalou que Galicia ten identificados proxectos que poderían impulsar a industrialización e a transformación do tecido produtivo que non están atopando resposta nos fondos europeos, e insistiu en que é precisa unha maior axilización na execución dos mesmos. “Temos proxectos moi importantes como Resonac (antes Showa Denko), Altri, Stellantis ou Sentury que non teñen concretado como acceder a estes fondos”, apuntou o vicepresidente primeiro da Xunta, quen subliñou que “estamos nunha situación de punto morto” tanto na adxudicación das axudas como na concesión de préstamos.





