A Xunta lamenta non ter sido convidada ao acto informativo de hoxe sobre a modernización dos regadíos da Limia cando financiou o 100 % dos pozos

O conselleiro do Medio Rural remitiulle unha carta ao presidente executivo da Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) amosando o seu malestar por que na súa visita á Limia non se conte co Goberno galego



Na misiva, lembra que o proxecto de construción de pozos para a captación de augas subterráneas se financia integramente con fondos autonómicos e que a intención é proceder do mesmo xeito coa instalación da infraestrutura de bombeo de ditos pozos



José González apela á necesidade dunha colaboración leal entre as distintas administracións para afrontar proxectos tan importantes coma este, que afecta a unha superficie de 4.105 ha distribuídas en 6.964 parcelas de 3.342 propietarios



Insiste en que o Goberno central debe cumprir o compromiso de asumir o 80 % do investimento necesario e lembra que o IVE non deducible por parte dos regantes é un custo elixible a efectos de poder financialo cos fondos europeos asignados



O conselleiro do Medio Rural, José González, vén de remitirlle unha carta ao presidente executivo da Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), Francisco Rodríguez, amosando o seu malestar por non ter sido convidado ao acto previsto esta mañá para informar sobre a modernización dos regadíos da Limia cando –recalca– a Xunta financiou o 100% dos pozos de dito proxecto.

Así mesmo, o titular de Medio Rural aproveitou a carta para reclamarlle ao Goberno central que cumpra o compromiso de asumir o 80% do custo total –IVE incluído– do investimento necesario para afrontar o proxecto de modernización do regadío da Limia, tal e como se lle trasladou desde un primeiro momento –apunta– aos presidentes das comunidades de regantes. Calquera asignación por debaixo desa porcentaxe poría en perigo a viabilidade dun proxecto que se trata da única actuación de modernización do regadío prevista en Galicia –salienta– o que xustifica, ao seu entender, o esforzo adicional no seu financiamento.

