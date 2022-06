A Xunta lamenta a insistencia do Goberno central no seu ataque contra o sector marisqueiro galego e os seus preto de 9.000 profesionais

O Executivo galego censura a decisión do Executivo estatal de recorrer a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre o plan do marisqueo para o período 2021–2023, un fallo que ratifica un por un todos os argumentos defendidos pola comunidade

A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro considera totalmente arbitraria e inxustificada a actitude do Estado, que rexeita un sistema que funciona perfectamente desde hai máis de 30 anos, que é competencia exclusiva de Galicia e que nunca antes fora recorrido pola Administración central

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2022

A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, lamentou hoxe na Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo do Parlamento de Galicia que o Goberno central insista no seu ataque contra o sector marisqueiro galego ao recorrer a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que lle dá a razón a Galicia na xestión do seu marisqueo.

O fallo do tribunal ratifica un por un todos os argumentos defendidos pola comunidade na defensa do Plan Xeral de Explotación Marisqueira para o trienio 2021–2023, o que supón, salientou a representante da Consellería do Mar, unha vitoria do sector marisqueiro galego ante un ataque totalmente arbitrario e inxustificado do Executivo do Estado. Este asunto, expuxo, é especialmente importante tendo en conta que afecta a preto de 9.000 profesionais do sector, entre os que faenan a pé ou desde embarcación.

Susana Rodríguez subliñou que o sistema de aprobación dos plans xerais de explotación marisqueira leva funcionando perfectamente desde hai máis de 30 anos e que a súa derrogación xeraría un baleiro legal na xestión e explotación dos recursos marisqueiros da comunidade pois eliminaría as regras que garanten unha actividade ordenada, sustentable e respectuosa co medio ambiente.

Ata o ano pasado, engadiu a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, o Goberno galego tramitou e aprobou os plans de explotación sen que a Administración central puxese ningunha tacha ou solicitase informes preceptivos ao respecto, algo que pretende facer agora coa presentación do recurso xudicial.

A representante do Executivo galego subliñou que a sentenza do TSXG constata que este procedemento é un ataque máis do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico contra Galicia e o seu sector marítimo–pesqueiro, porque a ningunha outra comunidade autónoma se lle exixiu o informe preceptivo que se lle reclamou a Galicia. Ademais fixo fincapé en que a Xunta cumpriu e cumpre estritamente coa lexislación e seguirá defendendo os intereses do sector fronte a un procedemento xudicial que supón xogar co seu futuro.

Susana Rodríguez lamentou que o Executivo estatal abordase esta cuestión sen diálogo e tratando de impoñer o seu criterio invadindo as competencias exclusivas de Galicia en materia de marisqueo. Neste sentido, salientou que non é o primeiro ataque deste tipo contra o complexo mar–industria de Galicia, pero incidiu en que no caso do marisqueo está a poñer en cuestión un modelo que é exemplo de xestión responsable e cogobernanza da actividade pois conta coa participación activa dos profesionais do sector.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando