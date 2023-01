A Xunta inxecta preto de un millón de euros na rehabilitación integral do instituto de Curtis

Román Rodríguez salienta a importancia desta obra nun centro “que ten máis de 45 anos de antigüidade e que, como tal, precisa dunha renovación”

O proxecto, que se licita hoxe, inclúe o revestimento das fachadas, a substitución da cuberta e dun total de 128 ventás para mellorar o confort e o consumo enerxético

A previsión é que os traballos, de acordo coas directrices marcadas no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, estean rematados o próximo curso

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Curtis (A Coruña), 17 de xaneiro de 2023

A Xunta de Galicia vai acometer a rehabilitación integral do instituto IES de Curtis, cunha inxección de preto de un millón de euros, tal e como informou o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, nunha visita ao centro para explicar o detalle das obras licitadas hoxe mesmo.

O titular de Educación do Goberno galego destacou a “importancia e envergadura” desta actuación nun centro que supera os 45 anos de antigüidade e que, como tal, “precisa dunha renovación que vai incidir directamente na mellora do confort e nun significativo aforro de consumo enerxético”. Para iso, actuarase nas fachadas, ás que se dotará dun novo revestimento exterior con SATE e instalación dun zócalo antihumidade na zona inferior, substituirase a cuberta de tella por outra de panel sándwich e cambiaranse as 128 ventás actuais por outras de aluminio con dobre cristal e illamento térmico.

Todas estas medidas combinadas permitirán acadar un aforro enerxético do 26% de media no conxunto do complexo educativo constituído por un edificio principal e os edificios de talleres e aulas. “Se temos en conta unicamente o edificio principal –especificou o conselleiro– , o aforro elévase ao 41%”.

Así mesmo, Román Rodríguez avanzou que, unha vez concluídos os trámites administrativos, a previsión da Consellería é que os traballos, que teñen un prazo de execución de cinco meses, arranquen “en torno ao mes de abril, polo que se prevé que estean concluídas o vindeiro curso”.

Todas as actuacións vanse levar a cabo seguindo as especificidades marcadas no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de Galicia, a folla de ruta do Goberno galego para o deseño de centros educativos máis innovadores, sostibles e confortables.

Con esta obra, o investimento da Xunta en melloras de infraestruturas educativas no Concello de Curtis elévase a máis de 1,8M? nos últimos anos. Ademais, no eido cultural, o conselleiro referiuse á rehabilitación, posta en valor e musealización da casa natal da artista María Antonia Dans. A Conselleira inviste máis de 367.000? nesta obra que está previsto que conclúa neste primeiro trimestre.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando