A Xunta inxecta máis de 2,4 M€ para que os investigadores posdoutorais afiancen a súa traxectoria científica

O presidente subliña que o obxectivo é que estes profesionais completen a súa formación e “poidan establecer unha liña de investigación propia”

Explica que se impulsará a contratación de 23 investigadores por un período de dous anos e 49.000 ?/ano

Poderán beneficiarse das achegas para contratar tanto as universidades coma as fundacións sanitarias públicas ou os centros do CSIC en Galicia

Enmárcanse na aposta do Goberno galego por favorecer a carreira científica e o desenvolvemento dun sistema galego de investigación forte especializado



Santiago de Compostela, 25 de maio de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que o Consello autorizou destinar 2,4 millóns de euros a unha nova convocatoria de axudas para impulsar a contratación de 23 investigadores na fase posdoutoral. “O obxectivo é que, unha vez rematado o doutoramento, poidan mellorar a súa formación e establecer unha liña de investigación propia”, indicou.

Rueda explicou que destas axudas benefícianse as universidades públicas galegas, os organismos públicos de investigación de Galicia, as fundacións de investigación sanitaria e os centros do Consello Superior de Investigacións Científicas radicados en Galicia que contraten persoas tituladas superiores para completar a etapa de formación posdoutoral. En concreto, na convocatoria hoxe autorizada polo Consello haberá 20 axudas para contratos nas universidades e outras tres para a contratación no resto de entidades.

O presidente resaltou que “serán contratos de dous anos de duración por un montante de 49.000 ? por ano”. O obxectivo é dar

continuidade á carreira investigadora destas persoas, posibilitando un perfeccionamento na súa formación e o establecemento dunha liña de investigación propia que lles permita, nun futuro, consolidar a súa traxectoria.

O importe das axudas nesta modalidade destinarase a pagamento dos contratos, pero tamén a que poñan en marcha unha liña de investigación propia. Entre os gastos considerados elixibles, asociados á creación dunha liña de investigación propia, están a compra de pequeno equipamento inventariable e material funxible ou material bibliográfico, a contratación de persoal investigador ou auxiliar ou os gastos derivados do uso de ferramentas de xestión do coñecemento e a información, tales como aplicacións informáticas, bases de datos, entre outros.

Ao igual que na pasada convocatoria –seguindo a Lei 13/2021 en materia de igualdade– nesta tamén se manteñen os mecanismos correctores e obxectivos no sistema de puntuacións para evitar a discriminación ou penalización de mulleres e homes en casos de maternidade, paternidade, garda con fins de adopción ou acollemento, risco durante o embarazo e/ou lactación e incapacidade temporal asociada ao embarazo ou por razóns de violencia de xénero ou calquera tipo de acoso.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando