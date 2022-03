A Xunta inviste preto de 72.000 euros en mellorar diversas pistas forestais do distrito XIV Verín-Viana

As accións enmárcanse no Plan preventivo da Consellería do Medio Rural, que contou cun orzamento de case 30 millóns de euros no ano 2021 para actuar en máis de 58.000 hectáreas e nuns 5.000 quilómetros de pistas e vías de comunicación





