A Xunta inviste preto de 550.000 euros na renovación da escola infantil Antela, en Ourense

Esta importante actuación permitirá a substitución de toda a cuberta e a renova–ción da fachada para garantir a comodidade de usuarios e profesionais e mellorar o illamento e a eficiencia enerxética

O Goberno galego aposta pola conciliación e a etapa educativa de 0–3 anos a través da posta en marcha de 95 casas niño no rural e axudas como a Tarxeta Benvida ou o Bono Coidado

O vindeiro curso 2022–23 todas as escolas infantís serán gratuítas, unha medida que beneficiará a máis de 30.000 familias de toda Galicia das que 3.000 son da provin–cia de Ourense



A Xunta sacou a licitación as obras na escola infantil pública autonómica Antela, na cidade de Ourense, por un investimento de preto de 550.000 euros. A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, visitou hoxe as instalacións deste centro onde apuntou que esta importante actuación ten como obxectivo mellorar a comodidade dos seus usuarios e profesionais.

Sobre esta medida, puxo en valor que no vindeiro curso académico 2022–23 Galicia converterase na primeira comunidade en facer gratuítas todas as escolas infantís, tanto as públicas autonómicas, como as privadas, as de iniciativa social e as municipais. Unha medida que beneficiará a máis de 30.000 familias de toda Galicia das que máis de 3.000 están na provincia de Ourense.





