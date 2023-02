A Xunta inviste preto de 400.000 € para encher de actividades as bibliotecas galegas e impulsar o traballo das empresas editoras

As editoriais poderán recibir ata 25.000 euros para cubrir gastos de edición, distribución e comercialización e teñen ata o 2 de marzo de prazo para solicitalo

Os concellos da Rede Pública de Bibliotecas poden solicitar integrarse no proxecto Ler Conta Moito ata o 27 de febreiro

Dáse resposta aos obxectivos do novo Plan Xeración Cultura 2023, co que o Goberno autonómico traballa para achegar a cultura a todas as persoas e modernizar o sector

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2023

A Xunta avanza na súa folla de ruta anual de apoio ao libro e a lectura, para o que ten abertas tres convocatorias cun investimento de 400.000 euros co que se encherán de actividades as bibliotecas galegas e se impulsará o traballo dos profesionais da edición.

Diario Oficial de Galicia publica hoxe as bases das axudas para os gastos da edición, distribución e comercialización das publicacións das editoriais galegas. Entre os requisitos, establécese que sexan libros editados en Galicia e cuxa produción sexa comercializada a través de librarías ou doutras plataformas de distribución, física ou dixital, cunha tiraxe mínima de 400 exemplares, agás de obras de poesía, teatro e ensaio, que poderán ter un mínimo de 200 exemplares. A Xunta inviste 200.000 euros nesta orde de axudas e cada editorial poderá recibir ata 25.000 euros. As empresas interesadas teñen de prazo ata o vindeiro 2 de marzo.

De xeito paralelo, está en macha a nova edición de Ler Conta Moito, a campaña de dinamización da lectura coa que a Xunta enche de actividades as bibliotecas da Rede Pública e que o ano pasado permitiu organizar 708 propostas con máis de 36.000 participantes en 224 bibliotecas de toda Galicia.

Por unha banda, os profesionais de dinamización cultural teñen aberto o prazo –ata o 15 de febreiro– para incluír as súas actividades (contacontos, obradoiros creativos, recitais, exposicións....) neste catálogo. Ademais, os concellos integrados na Rede Pública de Bibliotecas teñen de prazo ata o 27 de febreiro para integrarse na iniciativa e incluír algunha destas actividades nos centros que xestionan. A Xunta destina 195.000 euros.

Con estas medidas, o Goberno autonómico continúa avanzando nos seus plans para o apoio ao sector do libro e lectura e para a mellora do acceso á cultura por parte da cidadanía. Dá resposta, ademais, aos obxectivos do novo Plan Xeración Cultura 2023 que, cun investimento de 34M?, cunha batería de 57 accións, entre as que se inclúe a posta en marcha de seis novos plans sectoriais e dúas leis no eido da dixitalización e accesibilidade, así como medidas novidosas. É froito do empeño da Xunta por achegar a cultura a todas as persoas en todo o territorio, modernizar e acompañar o sector e renovar o impulso cultural de Galicia.





