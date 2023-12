A Xunta inviste preto de 40.000 euros nas obras de urbanización dunha rúa en Grou, no concello de Lobios

As actuacións enmárcanse no convenio de colaboración asinado entre o Executivo galego e o Concello para acondicionar esta zona do lugar de Cima de Vila

A Xunta inviste preto de 40.000 euros nas obras de urbanización dunha rúa en Cima de Vila, na parroquia de Grou, no concello ourensán de Lobios. A actuación implica a mellora da imaxe da contorna actuando sobre a vía que atravesa esta zona.

Este investimento enmárcase no convenio de colaboración asinado recentemente pola vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e a alcaldesa de Lobios, María do Carme Yáñez, co que se financian o 100% das intervencións

A finalidade dos traballos é mellorar as condicións básicas de accesibilidade aos espazos de infraestrutura pública e dos asentamentos da poboación, o que tamén favorecerá o aproveitamento turístico do lugar de Cima de Vila. Entre os obxectivos destes labores está tamén a revitalización do territorio e da súa riqueza paisaxística.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando