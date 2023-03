A Xunta inviste preto de 370.000 € na adquisición de dous inmobles para rehabilitar na cidade de Ourense

Con esta nova operación de compravenda, a Xunta xa conta no centro histórico da capital ourensá con seis inmobles que prevé destinar a vivendas de alugueiro social

En total a Xunta investiu preto de 890.000 ? na adquisición destes edificios

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2023

A Xunta acaba de adquirir por un importe total de case 370.000 euros os inmobles emprazados nos números 8 e 16 da rúa Colón, en Ourense, co obxectivo de proceder á súa rehabilitación e cualificar como de promoción pública as vivendas resultantes, que se adxudicarán en réxime de alugueiro entre as persoas inscritas no Rexistro de demandantes de vivenda de Galicia.

A compra insírese no chamado programa Rexurbe, unha iniciativa impulsada polo Goberno galego co fin de adquirir inmobles localizados en conxuntos históricos como o de Ourense para rehabilitalos e destinalos despois a usos residenciais.

O director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, asinou esta semana as escrituras de compravenda de ambos inmobles. En concreto, o edificio adquirido na rúa Colón 16 tivo un custo de 230.987,40 euros e está composto por baixo e dous andares, cunha superficie en planta de máis de 104 metros cadrados, ao que se suma un patio traseiro que supera os 58 metros cadrados.

Polo que respecta ao inmoble localizado no número 8 da mesma rúa, foi adquirido polo organismo autonómico por un importe de 136.641,04 euros. Dispón de baixo e catro plantas, cunha superficie en planta de 100 metros cadrados.





