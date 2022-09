A Xunta inviste 2,3 millóns de euros na modernización dos quirófanos de neurocirurxía do Hospital Clínico de Santiago e do Universitario de Ourense

O Goberno galego estende con esta adquisición o sistema de planificación en neurocirurxia corporativa, que permite programar as cirurxías desde calquera punto do hospital, a todos os servizos de neurocirurxía do Sergas

Adquírense tamén dous equipos de última xeración para a navegación cirúrxica,que aumentan a precisión das intervencións e melloran a seguridade do paciente e a súa calidade de vida

Este novo contrato completa un investimento total de 3,5 millóns de euros para este sistema de última xeración que incrementa o parque de equipos do Servizo Galego de Saúde

–Vigo, A Coruña e Cee e Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos –





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando