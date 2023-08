A Xunta inviste máis de 770.000 euros na robotización da unidade de lesionados medulares do CHUAC

Esta unidade é referente na nosa Comunidade e en parte do territorio español, no que atinxe á hospitalización de agudos

No 2022 contabilizáronse 185 ingresos e preto de 1.350 consultas externas

O director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Jorge Aboal, destacou hoxe, na súa visita á unidade de lesionados medulares do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, que a Xunta vén de investir máis de 770.000 euros na súa robotización, a través de fondos REACT–UE. Este novo equipamento, –dixo Aboal–, será de gran axuda á hora de avaliar a capacidade motora dos pacientes, así como proporcionar terapias intensivas e ofrecer asistencia ao movemento das persoas.

Tal e como subliñou o director xeral, esta unidade é referente en Galicia e en parte do territorio español no que atinxe á hospitalización de agudos. Así, no pasado ano, tivo un total de 185 ingresos e preto de 1.350 consultas externas. Ademais, é un centro pioneiro e de referencia para a rexionalización de ensaios clínicos e de investigación na lesión medular.

O responsable da Asistencia Sanitaria do Sergas tamén dixo que xa se levaron a cabo os traballos necesarios para a posta en marcha na unidade dunha videoconsulta que evita desprazamentos innecesarios ao hospital e que facilita a atención. Esta ferramenta ofrece, tamén, apoio á atención primaria para o correcto seguimento dos pacientes no domicilio.

Na súa visita, Jorge Aboal, quen estivo acompañado polo director asistencial da área sanitaria, Pedro J. Marcos; do xefe da unidade de lesionados medulares, Antonio Rodríguez Sotillo; e da supervisora da mesma, Beatriz Saavedra, incidiu na aposta da Xunta de Galicia por aproveitar os fondos europeos para introducir a tecnoloxía robótica na sanidade pública, un camiño que se iniciou a mediados de 2021 coa adquisición de sete equipos de cirurxía robótica, un para cada área sanitaria, e que se está a continuar con outros proxectos entre os que se decidiu incorporar agora

a esta unidade referencial en Galicia.

Pola súa parte, o xefe da Unidade, o doutor Antonio Rodríguez Sotillo, sinalou que a presente adquisición corresponde a un proxecto de renovación tecnolóxica para manter e mellorar a atención ao lesionado medular na comunidade galega. Así, licitouse a adquisición dun novo sistema de rehabilitación robótica da marcha. Tamén se licitaron dous lotes de equipamento novo para a unidade que permitirán unha actuación rehabilitadora máis eficaz e eficiente. Un deles é un sistema robótico de rehabilitación da extremidade superior e man, que posibilitará acurtar tempos de tratamento en terapia ocupacional e mellorar a funcionalidade das mans e extremidades superiores en pacientes tetrapléxicos.

Por ultimo, tamén saíu neste concurso publico a adquisición de dúas padiolas de verticalización e mobilización temperá de extremidades inferiores que axudarán a reducir tempos de encamamento e mellorar o proceso de tratamento en fisioterapia, acurtando de xeito importante os tempos de rehabilitación, e facendo o tratamento máis seguro e eficaz.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando