A Xunta inviste máis de 750.000 € na mellora da eficiencia enerxética nos CEIP Pedro Caselles de Tomiño e Número 1 de Tui

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, supervisou hoxe esta dobre actuación, consistente na substitución das carpintarías exteriores e a reparación de filtracións para mellorar o comportamento térmico de ambos colexios

Estas obras, que se están a acometer durante o presente verán, dan continuidade a outras reformas realizadas en anos anteriores nestes centros por máis dun millón de euros e orientadas aos sistemas de calefacción, os aseos, as luminarias e os espazos de ximnasio

A Consellería de Educación está a investir na actualidade preto de 900.000? en cinco centros educativos destes dous municipios para deixalos en perfectas condicións de cara ao comezo do curso escolar, fixado para o vindeiro 8 de setembro

“Estamos a acometer obras en decenas de centros de toda a provincia, cun investimento global de máis de 15 millóns de euros, para convertelos en espazos máis confortables nos que se siga prestando a mellor atención educativa”, revelou o representante autonómico

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, está a investir máis de 750.000 euros en proxectos globais de mellora da eficiencia enerxética nos CEIP Pedro Caselles, no Concello de Tomiño, e no Número 1 de Tui.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, acompañado polo xefe territorial de Educación, César Pérez, e por representantes municipais e educativos, supervisou esta mañá esta dobre actuación en senllas visitas a estes dous colexios, nos que se está a proceder á substitución das carpintarías exteriores e á reparación de filtracións para mellorar o comportamento térmico de ambos inmobles de cara ao vindeiro curso académico, fixado para o vindeiro 8 de setembro.

Estas obras, que se están a acometer durante estas semanas de verán para tratar de rematalas antes do inicio da época lectiva, están orientadas á substitución das carpintarías exteriores preexistentes, xa que non ofrecen un axeitado illamento, carecen de rotura de ponte térmica e presentan diversos problemas nas caixas das persianas.

Deste xeito, as ventás están a ser renovadas por outras con rotura de ponte térmica, dobre acristalamento, cámara de aire e sistema de apertura oscilobatente. Ademais, estanse a reformar as caixas das persianas e a reparar filtracións de aire e de auga e, no caso do colexio tudense, tamén se modernizan os pechamentos das zonas de escaleiras.

Estas obras de eficiencia enerxética dan continuidade a outras melloras realizadas pola Xunta en ambos colexios en anos anteriores cunha contía de máis dun millón de euros que se destinou a reformas nos sistemas de calefacción e caldeiras, os aseos, as luminarias ou os espazos de ximnasio, entre outras, pero que ata a data non se centraran nas súas respectivas envolventes térmicas.

“Estamos a acometer obras en decenas de centros de toda a provincia de Pontevedra, cun investimento global de máis de 15 millóns de euros, para convertelos en espazos máis confortables nos que se siga prestando a mellor atención educativa e, loxicamente, os municipios de Tui e Tomiño e toda a bisbarra do Baixo Miño benefícianse desta aposta da Xunta”, revelou o representante autonómico.

Ao respecto, cómpre sinalar que a Consellería de Educación está a investir na actualidade preto de 900.000 euros en cinco centros educativos destes dous municipios para deixalos en perfectas condicións para o comezo de curso. Así, destínanse 484.000 euros a esta mellora da eficiencia enerxética no CEIP Pedro Caselles de Tomiño e outros 277.000 euros para idéntica actuación no Número 1 de Tui e, a maiores, 66.000 euros para a substitución de carpintarías no Pintor Antonio Fernández de Tomiño, 55.000 euros para o cambio de luminarias no CEIP Sobrada de Tomiño e 16.000 euros para a renovación de sistemas eléctricos no CEIP Randufe de Tui.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando